¡Ú¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë·ëËö¡Û¡Öµ¶¤ê¤Î·Ù»¡´±¡×¤¬²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¶á½ê¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤È¡¢²È¤Ë¤¤¿ÃË¤ÎÅ¿Ëö¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª¶á¤¯¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¸«²ó¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤¬¡Ä
ÀÎ¤«¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÆ£¤ä¤¹¤Õ¤ß¤µ¤ó(@y_asufumi100)¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤äÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÃ»ÊÔÌ¡²è¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£µ¶¤ê¤Î·Ù»¡´±¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Öµ¶¤ê¤Î·Ù»¡´±¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤À¡£¶á½ê¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Ê¹¤¹þ¤ß¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½÷À¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÃËÀ¤Ïµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤³¤½¤¬»¦¿ÍÈÈ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½÷À¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤ë¡£
ÀÎ¤«¤éÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÆ£¤ä¤¹¤Õ¤ß¤µ¤ó¡£ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÉÙ»Î¤Î¼ù³¤¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤È¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¶¸¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤ì¤âÃ»ÊÔÌ¡²è¤ÇÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Æ£¤ä¤¹¤Õ¤ß(@y_asufumi100)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£