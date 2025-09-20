ワンピースにも羽織りにもなる「優秀アイテム」→【ワークマン】で見つけた、、！

1枚でコーデが決まる「ワンピース」はオシャレと時短を両立できる頼れるアイテム。その一方で、いつも同じ着こなしでマンネリを感じてしまうことも。そんな悩みを解決してくれそうなワンピースを【ワークマン】で発見！ 1枚で着るのはもちろん、前開きのデザインだから羽織りとして使えるだけでなく、袖部分を外してジレ風にも着回せる優秀アイテムです。ワークマンらしい機能性にも注目しながら、その魅力をご紹介します。

今買って長く頼れる優秀ワンピ

【ワークマン】「レディース高撥水スタンドワンピースアウター」\3,900（税込）

ミリタリーなムードが香る、前開きタイプのワンピース。ウエスト部分のドローコードを絞ることで、女性らしいシルエットに変化。袖はスナップボタンで取り外しができるので、軽やかなジレ風スタイルも楽しめます。高撥水加工が施されていたり、背中部分にはベンチレーションが付いていたりと機能面でも満足できそう。

プラスワンでいつものコーデをアップデート

カラーはカーキとブラックの2色展開。シンプルなワンツーコーデやワンピースの上に羽織るだけで、こなれ感のある大人カジュアルコーデが完成。調節しやすい仕様だから、気温が変わりやすい季節の変わり目や、旅行にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。