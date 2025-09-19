（左から）妻夫木聡さんと真藤順丈さん=有村蓮撮影

真藤順丈さんの直木賞受賞作『宝島』（講談社文庫）が大友啓史監督の手で映画化され、9月19日から全国公開されます。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を壮大なスケールで描いたエンターテインメント超大作。主人公のグスクを演じた妻夫木聡さんと、原作者の真藤さんにお話を聞きました。（文：かわむらあみり 写真：有村蓮）

あらすじ

1952年、沖縄がアメリカだった時代。米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる、幼馴染のグスク（妻夫木聡）、ヤマコ（広瀬すず）、レイ（窪田正孝）の3人と、彼らの英雄的存在であり、リーダーとして皆を引っ張っていた一番年上のオン（永山瑛太）という若者たちがいた。すべてを懸けて臨んだある襲撃の夜、オンは“予定外の戦果”を手に入れ、突然消息を絶つ。残された3人は、「オンが目指した本物の英雄」を心に秘め、やがてグスクは刑事に、ヤマコは教師に、レイはヤクザになり、オンの影を追いながらそれぞれの道を歩む。消えた英雄が手にした“予定外の戦果”とは何だったのか？ そして、20年の歳月を経て明かされる衝撃の真実とは――。

(C)真藤順丈／講談社 (C)2025「宝島」製作委員会

文章を凌駕している部分も

――真藤さんの原作が放つパワーに圧倒されながら一気に拝読しました。映画でも熱量の高さはそのままに、主人公・グスクたちの生き様に見入ってしまいます。妻夫木さんは原作を読んで、どんな感想を持ちましたか？

妻夫木 映画のオファーをいただき、原作を読ませていただきました。圧倒的なエネルギーに満ちあふれる原作のすごさを感じながら、この先の展開がどうなるのか、ドキドキわくわくして。ただ、場所や予算や時間も含めて、この話をどうやって実際に映画化するのだろうかと気になりました。

――原作は1952年から1972年の、沖縄戦直後の米軍統治時代から本土復帰までの時代の沖縄を描いた作品ですが、真藤さんは東京のご出身で、沖縄を描こうと思った一番の理由はなんですか？

真藤 近現代の小説を書いていて、調べ込んでいくと、あらゆる問題は地続きで沖縄につながっていると感じます。戦争や日米の問題、支配と被支配の関係性、中央と地方、土着的なアニミズムの世界観も残っていて、日本について書くなら沖縄を書かなくてはとずっと思っていた。僕は沖縄にルーツはないですから、歴史をエンタメに落とし込むうえで当事者性や搾取性においてハレーションは起きる。立場的な批判はすべて受け止めるという覚悟が固まるまで筆が止まったこともありましたが、構想から含めれば7年をかけて書き上げました。

――映画は191分があっという間に感じられるほど息をのむ展開で、激動の時代を強く生き抜く沖縄の人たちの姿が鮮烈に心に残りました。真藤さんは映画についてどう感じましたか？

真藤 映画化の話をいただいたときは僕も、どうやって？ というのがまず気になりました。とはいえ大友啓史監督ならば信頼できるとお任せして、191分ものあいだ熱量が落ちない大作が仕上がってきて腰を抜かしました。比べるのもおかしいですが、とくにコザ暴動のシーンの迫真性、歴史に裏打ちされた祝祭性のようなものは、文章で表現しうる世界を凌駕していると感じました。他にも忘れがたいシーンがいくつもあって、小説には出てこないのですが、最初のほうでどこかの路地でオンちゃんをグスクやレイが無邪気に追いかけるシーンがたまらなかったです。

妻夫木 大友監督が沖縄の街中をロケハンしていて、いろいろな場所を探したなかで、偶然見つかったのがあの路地。コザ（沖縄市の中心市街地の一部を指す文化圏の愛称）のゴヤ十字路の裏手の道です。

真藤 そうなんですか！ あのシーンがあるのとないのとでは作品全体の印象が違いますよね。映画はグスクたちが大人になってから物語が動き出すので、あの路地のシーンには彼らが大人になる前の無垢な時代が凝縮されているように感じました。

妻夫木 僕らもオンちゃんの何に惹かれてずっと追いかけ続けたのか、説得力が必要になると思っていて、あのシーンのオンちゃんはグスクの目にも焼きつくほど、映像世界でもしっかりと物語ってくれるものがあったんです。だからこそ、どんどん離れていくオンちゃんをずっと追いかけているんですよね。

沖縄の想いを届けていくことが僕の使命

――妻夫木さんはそもそも“戦果アギヤー”から刑事となる「グスク」役を引き受けた理由は？

妻夫木 以前、同じコザを舞台にした映画「涙そうそう」（2006年公開）に出演したのですが、当時の縁でできた親友たちが沖縄にいて、とても大好きな街になりましたし、同じ街を舞台にした映画に出演できることはなかなかないので、『宝島』のお話をいただき、導かれたような運命的なものを感じたからです。言葉にならない声のようなものを聞いたこともあり、そんな沖縄の人たちの想いをグスクとして表現することで届けていくことが僕の使命だと感じました。

――真藤さんは原作者として、妻夫木さん演じるグスクをどのようにご覧になりましたか？

真藤 原作と映画の一番大きな違いは、語り手。小説だと沖縄の総合意識のような存在なのですが、映画ではグスクがナラティブの役回りを務めています。小説ならともかく映像作品ではそれってけっこう難しくて、他のキャラクターよりも視点が高くなって浮いてしまいがちになると思うんですが、妻夫木さんはとてもよく馴染んでいて。グスクは原作だともう少しお調子者で抜けているところもある人物像なんですが、映画のグスクはとぼけた風味を残しつつも、彼が持つ包容力も体現されていたので、それは妻夫木さんが演じたグスクならではのことではないかと思いました。

妻夫木 もう本当に恐縮です。真藤先生が思い描く「宝島」を表現できているのかは不安なところもまだありますし、何より沖縄の方にご覧いただくのもすごく緊張します。僕も沖縄で生まれ育っていませんが、本当に心を込めて、グスクを演じました。その作品の生みの親である真藤先生にお褒めの言葉をいただくと、少し太鼓判を押していただいたような感覚があります。

“生命力の塊”を目の当たりに

真藤 役作りはどのようにされたのですか？

妻夫木 事前にひとりで沖縄の街を各所回って、歴史のことを調べました。さらに当時、実際にコザ暴動に参加した方やその時に刑事をされていた方など、いろいろな方のお話を聞かせていただいて。でも、一番の核となったのは佐喜眞美術館です。「沖縄戦の図」を見た時にハッとしました。沖縄のことを調べて学んだりしているだけでどこかわかった気になっていないかと言われたような気がしました。

真藤 グスクには、沖縄の代弁者ではなく、常に沖縄の“今”を生身で生きる人物であってほしい。そういう役を演じるのが簡単なわけはない。オンちゃんがいなくなったあとのヤマコとレイの“ニイニイ（お兄さん）”でもあり、警察官でもあり、コミュニティーの心臓でもあって。とにかく多面的な人でなければいけなくて。妻夫木さんのグスクはそれを見事に体現されていた。観る人によって印象が移ろうような表現ができるのは、一元的ではないキャリアを積まれた俳優さんだからこそですよね。個人的には、原作よりずっと危険な気配をまとっているところも良かったです。

危険というとレイに目が行きがちなのですが、妻夫木さんのグスクもなかなかどうして危ない。何かの拍子に、理性や緊張感がぶつんと切れてしまうのでは？ という一心不乱さが表情に宿っている。その瞬間がコザ暴動のシーンで来るんですよね。小説にはないグスクの魂の叫びは、おなじ言葉を一緒に叫びたくなりました。あの台詞は、妻夫木グスクがあの時代の沖縄を生身で生きた証のように感じました。あそこはこっちの魂も震えるほどで大好きです。予告でも繰り返しリピートして見ちゃいました。

妻夫木 いろいろな文献を調べると、コザ暴動では怒りや憎しみが大きくなってしまうのですが、実際に参加されていた方の話を聞くと「怒りだけじゃなかった」とおっしゃる方もいるんです。ある方は、「ゴヤ十字路でめちゃくちゃきれいなカチャーシー（沖縄の伝統的な踊り）を踊ってるおばぁがいて印象に残ってる」とか、「自分にとっては暴動だと思ってないよね」とか。では、なぜああいうことが起こったのか。怒りではなかったなら何なのか？ ということは、映画として追及しなきゃいけないと思っていました。

だから、監督が最終的にオープンセットをやめてスタジオ撮影に移行して、そこで焦点を当てたのは“人”だったんです。通常ならありえないのですが、のべ2000人を超えるエキストラの方、一人ひとりに演出をし始めて。個々で動き出して命が宿っていくんですよ。最終的にはひとつの大河となって群衆が基地に突っ込んでいくのですが、“生命力の塊”のようなものを見せられました。

最近、大友監督とよく話しているのは、コザ暴動は「俺たちはここに生きてるんだ！ 俺たちの場所なんだ！」と存在を証明する“叫び”みたいなことだったのかな、と。僕たちの映画としての答えは、そういうことだったのかもしれないですね。

お話を聞いた人妻夫木聡(つまぶき・さとし)

1980年12月13日、福岡県出身。1998年にドラマ「すばらしい日々」で俳優デビュー。同年公開の映画「なぞの転校生」で映画初出演を果たす。初主演映画「ウォーターボーイズ」(01)で注目を集め、第25回日本アカデミー賞新人俳優賞と優秀主演男優賞の2部門を受賞。以降、「ジョゼと⻁と魚たち」(03)で演技派俳優としての地位を確立し、NHK大河ドラマ「天地人」(09)で主演を務めた。「悪人」(10)で第 34 回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、「怒り」(16)で第 40 回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。近年も精力的に活動を続け、「ある男」(22)で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。現在、NHK 2025年前期 連続テレビ小説「あんぱん」出演中。10月には主演ドラマTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の放送が控えている。

真藤順丈(しんどう・じゅんじょう)

1977年東京都生まれ。2008年『地図男』（角川文庫）で、第3回ダ・ヴィンチ文学賞大賞を受賞しデビュー。同年『庵堂三兄弟の聖職』（角川ホラー文庫）で第15回日本ホラー小説大賞、『東京ヴァンパイア・ファイナンス』（電撃文庫）で第15回電撃小説大賞銀賞、『RANK』（ポプラ社）で第3回ポプラ社小説大賞特別賞をそれぞれ受賞。2018年『宝島』（講談社文庫）で第9回山田風太郎賞、第160回直木賞、第5回沖縄書店大賞を受賞。2025年9月3日には『宝島』に続いて、時代も年齢も多種多様な沖縄の“英雄たち”の姿を描く物語『英雄の輪』（講談社）を発売。

インフォメーション映画「宝島」

出演：妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太

塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、ピエール瀧、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮、デリック・ドーバー

監督：大友啓史

原作：真藤順丈『宝島』（講談社文庫）

配給:東映/ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

2025 年 9 月 19 日(金)より全国公開



公式サイト https://www.takarajima-movie.jp/

公式X https://x.com/takarajimamovie

公式Instagram https://www.instagram.com/takarajimamovie/



(C)真藤順丈／講談社 (C)2025「宝島」製作委員会