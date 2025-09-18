軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
サンワサプライ株式会社は、オフィスや店舗、教育現場など、様々なシーンで活躍する折りたたみ式キャスター付きパーティション「SPT-〇18063シリーズ」を発売する。必要な時にサッと広げて空間を仕切り、使わない時はコンパクトに収納できる。また、クロスタイプのパネル面は画鋲対応で、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応する。
■スペースに合わせて自由にレイアウトできる
幅60cmのパネルが3枚連結された、キャスター付きのパーティション。角度を変えたり折りたたんだりすることで、シーンに応じて空間を自由自在にレイアウトできる。
■使用しない時は折りたたんで省スペースに収納
コンパクトに折りたたみできる。使わない時は省スペースに収納して管理や持ち運びも便利だ。
■立っても視線をしっかり遮る高さ180cm
高さ約180cmで、一般的な成人男性が立っているときの目線もしっかり遮ることができる。会議や打ち合わせスペースに合わせた、プライバシーを確保した空間づくりが可能だ。
■キャスター付きでスムーズに移動
直径5cmのキャスターでスムーズに移動できる。配置換えや移動設置など、スペースに合わせて自由にレイアウトできる。
■アルミ製フレームを採用
丈夫で錆びにくいアルミ製フレームを採用し、軽量ながら長期間使用しても安心だ。
■画鋲が使える「SPT-C18063BL」「SPT-C18063GY」
パネル面は画鋲が使えるため、掲示物の貼り付けや案内表示にも対応できる。
■ラインアップ
クロスタイプのブルー「SPT-C18063BL」、クロスタイプのグレー「SPT-C18063GY」、木目タイプの「SPT-W18063LM」の3タイプから用途や好みに合わせて選択できる。
SPT-C18063BL（クロスタイプ・ブルー）
SPT-C18063GY（クロスタイプ・グレー）
SPT-W18063LM（木目タイプ）
■3連結パーティション（W1800×H1800）「SPT-C18063BL（クロスタイプ・ブルー）」
