動画「【心の中の矛盾】親を嫌いきれない」で、精神科医・臨床心理士・公認心理師として活動する『生活に役立つメンタルヘルス』が、親に対して恨みを感じつつも「完全には嫌いきれない」という矛盾した気持ちについて語った。多くの人が抱えがちなこのテーマに、「もし親に対して最初から何の期待もなければ、傷つくことも恨むこともありません」と端的な見解を示している。



動画ではまず、親を恨んでしまう理由について解説。「恨みの根っこには、傷つけられた経験があります」とし、暴言や暴力、無視、過剰な期待など様々な体験が挙げられた。続いて「親は絶対的な存在であり、唯一無二の安全基地であるはずです。その存在から傷つけられることは、裏切りであり、深い失望でもあるのです」と指摘。「恨みの裏には“もっと愛してほしかった”“理解してほしかった”という期待が隠れています」と説く。



一方、なぜその親を嫌いきれないのかという疑問について「子供は親に依存し、愛情を求めて生きてきました」と述べたうえで、「血のつながりには切り離せない絆の感覚を強く植え付ける力があります」と、親子間の特別な愛着や依存の本能を解説。どれだけ傷ついても「親だから」という意識、親との“小さな思い出”や優しさが好きという感情を生み出し、「恨みと愛情は完全に消し合うことはなく、同時に心の中に残り続けるのです」と語る。



また「親を恨んでいると話すと“親なんだからありがたいと思いなよ”といった反応を受けたり、逆に親が好きと言うと“あんなことされたのに”と責められたりする」とし、当事者が周囲から理解されづらい苦しさにも触れた。そのうえで、「この気持ちはとても自然なものです。恨みと愛情は同じ心の中に同居できるものなのです」と強調している。



動画の締めくくりでは、「親との関係は簡単に整理できるものではありません。だからこそ自分の複雑な気持ちを認めることから始めてみてください」とアドバイス。「親をもう一度関わってみたいなら連絡してもいいし、整理がつくまで距離を置くのも自分を守る大切な選択」とし、「その2つが同居するのは不思議でもおかしなことでもなく人として自然な心の動き」と結論づけた。