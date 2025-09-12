

日野友輔

俳優・日野友輔の「今」と「これから」を凝縮した1st写真集『hiSTORY 1』が、9月12日に発売。現在、テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』で仮面ライダーヴァレンを演じ、人気急上昇中の彼が、企画監修からストーリー、役のイメージまでを自ら手掛けた渾身のセルフプロデュース作品だ。刑事とボクサー、二つの物語を軸に、俳優としての新たな一面を魅せるこの一冊についてインタビューを実施。写真集に込めた熱い想いや、撮影の舞台裏を聞いた。（取材・撮影＝村上順一）

「俳優・日野友輔」をより多くの人に知ってもらいたい

――初の写真集発売、おめでとうございます。どのような写真集にしたいと考えていましたか。

初の自己プロデュース写真集ということで、俳優・日野友輔をより多くの方に知ってもらいたいと思い、ストーリー仕立てにして、一つの作品を皆さんに届けられるような写真集にできればと思っていました。何と言っても写真だけで楽しんでいただくので、そのストーリー自体も皆さんの想像力によって捉え方がどんどん膨らんでいくものになっていると思います。

写真集を読んだ後に皆さんが「これってこうだったのかな」「こういうことだったんじゃないの」というような口コミが広がっていけば、いつか自分のSNSや「WACTION!」（ワタナベエンターテインメント所属俳優のポータルファンクラブサイト）で撮影秘話や裏設定などを皆さんと答え合わせできるような楽しみ方もできる、そんな一冊になっていると思います。――監修されたということで、実際にやってみていかがでしたか。

冒頭には「日野友輔」としての自己紹介的なポートレート部分も挟ませていただいていますが、メインは刑事編とボクサー編の二つの物語です。ストーリーや役のイメージも含め、かなり詳細に設定やあらすじ、カット割りまでイメージして作り上げました。打ち合わせの段階から、紙に書き出しながらイメージを具体化していったので、自分の中で明確なイメージがあったからこそ、現場では“撮るだけ”というところまでスムーズに進められたのかなと思います。――写真集の企画段階から、監修されることは決まっていたのでしょうか？

いえ、決まっていませんでした。ただ、僕のことを多くの方に知っていただきたいと思った時、やはり俳優として役を演じている時が一番魅力的でありたいと思っているので、お芝居をしているところを撮っていただきたいと提案したんです。そこから「ストーリー仕立てにして一つのものを作るのはどうですか？」というお話になり、自分で監修することになりました。――タイトル『hiSTORY 1』にはどのような想いが込められていますか？

物語になっているという意味で、「STORY」を大文字にしました。そこに日野の「hi（日）」をつけて、「hiSTORY」とすることで、「歴史」という意味も込めています。もし今後シリーズとして続けていけるなら、僕自身の成長記録や歴史として皆さんに辿っていただけるような写真集にしたい、という二つの意味を込めてこのタイトルにしました。――写真集を出すことへの憧れはありましたか？

写真集を出せるということは、それだけ多くのファンの方々が応援してくださっているからこそできることだと思っています。まだ何者でもない時から応援してくださったり、『仮面ライダー』で僕を知ってくださったファンの皆さんの日頃の熱い「推し活」への恩返し、お返しができる機会になれば嬉しいです。僕を知らなかった人にも届いたら嬉しいです。

こだわったリアルな芝居の撮影

――企画から撮影まで大変だったと思いますが、その中で一番大変だったことはどんなことでしたか？

限られた時間の中でストーリーを二つ作りきるというのはやはり大変でしたが、一番大変だったのは撮影ででしたね。僕が泥だらけになるシーンがあるんですけど、その時に僕だけじゃなくてカメラマンさんも一緒に泥だらけになりながら撮影してくださって。それを見ていて勇気づけられるたというか、僕もより一層頑張ろうと思えた撮影でした。――泥まみれのシーン、すごくリアルですよね。

最初はメイクさんや衣装さんが“汚し”を用意してくださっていたのですが、ロケ地が砂地だったので、ゴロゴロ横になって自分で汚しました。シャツが破れているのも、あらかじめ切れ込みを入れたものの、実際に自分で裂いたものです。リアルな芝居をしていく中で撮っていただくという点は、こだわっていたところでした。――ハンドガンを持っているカットも説得力があります。仮面ライダーヴァレンの経験が活かされている部分もありますか？

『仮面ライダー』一年間の経験から、特撮に慣れているというのはあるかもしれません。ただ、こういった一般的なハンドガンをカメラの前で持つのは初めてでした。ヴァレンは銃を使用して変身するライダーだったので、それをリアルに落とし込んだバージョンとして、別の楽しみ方もできるのかなと思います。

特別なワンカット、皆さんに当ててほしい

――刑事編と並ぶもう一つのストーリーとして「ボクサー編」がありますが、このテーマはどのように決まったのですか？

ボクサー編は、ボクサーを目指している人の生活スタイルではないところから始まって、「なぜ彼はジムに戻ってトレーニングをするのか」、「そして、どこに向かっていくのか」というストーリーを考えました。――なぜ、ボクサーを選んだのでしょうか。

実は最初、ボクサーとは考えていなかったんです。大枠としてスポーツ選手というのはあったのですが、たとえばサッカーのように僕以外のエキストラが必要なものはちょっと難しいかもとなった時に、「ボクシングはどうですか」とアドバイスをいただき、僕のイメージに合っていたので、ボクシングに決まりました。――撮影中の印象的なエピソードがあれば教えてください。

刑事編でシャツを破るシーンでは、なかなか袖がちぎれなくて苦戦したところもありました。また、張り込みシーンで、あんパンをギュッと握りしめているカットがあるのですが、これは元々イメージは伝えていたものの、現場でカメラマンさんと話して「こういう角度も面白くないですか？」と、その場で生まれたアイデアを活かせたのも印象的でした。ボクサー編では、実際のジムをお借りして撮影したので、パンプアップをしてから撮影に臨んだのはいい思い出です（笑）。――隠れた見どころ、ポイントがあれば教えてください。

僕もスタッフさんも満場一致で「この１枚が一番面白い」という特別なワンカットがあるので、それはぜひ皆さんに当ててほしいです（笑）。おそらく見ていただければ分かると思うので、そこで1回手が止まって「ん!?」となって最後まで見終わった後にもう１回戻りたくなるようなページがあるので、ぜひ皆さん見つけてみてください！――写真集発売に関して、『仮面ライダーガヴ』の共演者の方々からの反応はいかがでしたか？

みんな「楽しみだね」「写真集、交換しよう」と言ってくれました。あと、僕がSNSで不定期に「39日前」「63日前」といった少し変わった写真集発売日までのカウントダウン告知をしていたら、庄司浩平くんが「カウントダウン動画楽しみにしてるんだけどまだですか？

次は何日前なんですか？」って聞いてくれて。そんなに楽しみにしてくれているんだ、と嬉しかったです。――仮面ライダーヴァレンとして１年間駆け抜けてきたわけですが、それがあったからこその写真集でもあると思います。

約１年、本当に色々な経験をさせていただいて、俳優としてだけじゃなく、人としてすごく成長させていただけたなと思います。その一つ成長した姿を皆さんに見てもらえたら、という想いが今回の写真集にも繋がっていると思います。『仮面ライダー』で僕を知ってくれた方、もっと前から知ってくださっていた方、写真集で初めて僕を知ってくださる方、いろいろな方にそれぞれの楽しみ方ができるような作品になっていると思うので、ぜひたくさんの人に手に取ってほしいと思います。（おわり）ヘアメイク：SHUTARO（Vitamins）スタイリスト：石橋修一ニット63,800円（meagratia/semina）、パンツ30,800円、シューズ63,800円（共にLAD MUSICIAN/LAD MUSICIAN HARAJUKU）、リング39,600円（JOHAN SILVERMAN/TEENY RANCH）（お問い合わせ先）LAD MUSICIAN HARAJUKU 03-3470-6760semina info@meagratia.comTEENY RANCH 03-6812-9341【書籍情報】タイトル: 日野友輔 1st写真集『hiSTORY 1』発売日: 2025年9月12日定価: 3,200円＋税（3,520円）ISBN: 978-4-8470-8629-8撮影: 倉繁 利発行: ワニブックス