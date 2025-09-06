S＆P500とオルカン、何が違う？「9割同じ」で済ませてはいけない理由

米国株への期待と人気の投資対象

個人投資家に人気の投資信託「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）のように全世界株式ではなく、米国株の成長に期待する人も多いでしょう。

そのような場合、「S＆P500」や「ナスダック総合指数」に連動する投資信託やETF（上場投資信託）への投資を選択することになります。

「S＆P500最強説」が支えられてきた理由

ゴールドマン・サックス（GS）のトレーディングチームでも内輪では、過去20年間は「S＆P500最強説」が唱えられていました。

移民による人口増加と技術革新による経済成長がその背景です。

オルカンとS＆P500の優劣を論じることに意味はあるか？

「全世界株式（オルカン）がいいのか？」「S＆P500のほうがいいのか？」という議論には、あまり意味はありません。

なぜなら、オルカンの投資先の約6割が米国株であり、上位銘柄も重複しているからです。オルカン＝米国株を多く含む構成であるという点を理解することが重要です。

オルカンとS＆P500の高い連動性とリスク差

オルカンが基準とし、世界の機関投資家が参照する「MSCI全世界株指数（ACWI）」と、S＆P500指数を比べると、過去10年間の年率リターンはそれぞれ11％と15％で、S＆P500に軍配が上がります。

相関係数は90％以上であり、両者は非常に似た動きをしています。ただし、S＆P500の変動率はオルカンの1.3倍となっており、リスクも高めです。

なぜ私がオルカンをおすすめするのか

今後はS＆P500よりもオルカンのほうがいいと私は思っています。

リターンだけでなく、リスク調整後の効率「シャープレシオ」で見ると差は小さいからです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。