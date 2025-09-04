ナイン・インチ・ネイルズ、『トロン：アレス』OSTから先行曲MV公開 日本限定の“フロッピー・ディスク型”仕様も登場
世界的バンド・Nine Inch Nailsが手がける映画『トロン：アレス』のオリジナルサウンドトラックより、先行シングル「As Alive As You Need Me To Be」のミュージックビデオがバンドのYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】NINの注目サウンドトラックから「As Alive As You Need Me To Be」ミュージックビデオ
映像は、重厚かつエモーショナルなサウンドに、ビジュアル面でも『トロン』シリーズらしい未来感とノスタルジーが融合した映像に仕上がっている。
映画『トロン：アレス』は、10月10日に日米同時公開を予定。これに先がけ、サウンドトラックのデジタル配信が9月19日にスタート予定で、国内盤CDは10月1日にリリースされる。国内盤は、日本限定パッケージ仕様として、1980年代初頭に公開されたシリーズ第1作『トロン』を想起させるフロッピー・ディスク型パッケージが採用されるほか、ナイン・インチ・ネイルズによる収録楽曲の歌詞対訳も封入される。
ナイン・インチ・ネイルズは、1988年にトレント・レズナーによって結成されたアメリカのバンド。インダストリアル、エレクトロニカ、ロック、アンビエントを融合させた革新的なサウンドで知られ、グラミー賞を2度受賞。2020年にはロックの殿堂入りも果たしている。1989年のデビューアルバム『Pretty Hate Machine』以降、『The Downward Spiral』（1994年）、『The Fragile』（1999年）、『With Teeth』（2005年）など、多数のマルチプラチナ認定アルバムを発表してきた。
映画音楽の分野でも、メンバーのトレント・レズナーは長年のコラボレーターであるアッティカス・ロスとともに、アカデミー賞やグラミー賞を受賞するなど高い評価を受けており、今回の『トロン：アレス』も注目のサウンドトラックとなっている。
【動画】NINの注目サウンドトラックから「As Alive As You Need Me To Be」ミュージックビデオ
映像は、重厚かつエモーショナルなサウンドに、ビジュアル面でも『トロン』シリーズらしい未来感とノスタルジーが融合した映像に仕上がっている。
映画『トロン：アレス』は、10月10日に日米同時公開を予定。これに先がけ、サウンドトラックのデジタル配信が9月19日にスタート予定で、国内盤CDは10月1日にリリースされる。国内盤は、日本限定パッケージ仕様として、1980年代初頭に公開されたシリーズ第1作『トロン』を想起させるフロッピー・ディスク型パッケージが採用されるほか、ナイン・インチ・ネイルズによる収録楽曲の歌詞対訳も封入される。
映画音楽の分野でも、メンバーのトレント・レズナーは長年のコラボレーターであるアッティカス・ロスとともに、アカデミー賞やグラミー賞を受賞するなど高い評価を受けており、今回の『トロン：アレス』も注目のサウンドトラックとなっている。