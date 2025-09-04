大谷翔平も目撃した“レギンス始球式”を披露した韓国女優、背中露わなレースドレスで艶やかに【PHOTO】

女優チョン・ジョンソが唯一無二のオーラを発した。

チョン・ジョンソは最近、ラグジュアリーブランド「Alexander McQueen（アレキサンダー・マックイーン）」とファッション誌『DAZED KOREA』のコラボ撮影に参加した。

今回の撮影は、強烈なコンセプトと洗練されたスタイリングで完成された。チョン・ジョンソは「Alexander McQueen」AW25コレクションのグリーンイブニングドレス、豪華なファージャケットドレス、魅惑的なブラックレースドレスなど、多彩なルックを完璧に着こなした。

（写真＝ANDMARQ）チョン・ジョンソ

特に、カメラの前に立つ瞬間、自然な目つきとさまざまなポーズを披露し、芸術的な雰囲気を一層高めた。

公開されたビハインドカットでも、チョン・ジョンソはさりげなく自然な瞬間まで作品にする存在感を見せた。

撮影現場の関係者は、「チョン・ジョンソは衣装とコンセプトに対する深い理解をもとに、短い瞬間にも完璧な場面を作り出す女優だ」と感嘆したという。

◇チョン・ジョンソ プロフィール

1994年7月5日生まれ。幼いころからカナダと韓国を行き来し、カナダで中学校を卒業し高校の途中で韓国に帰国した。演技のスクールに通いながら、事務所を見つけた。事務所との契約から3日後に『バーニング 劇場版』の主演に抜擢され、華々しいデビューを飾る。その後、Netflix映画『ザ・コール』でヨンスク役を演じ、新人らしくない演技力で話題となり、Netflix『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』でトーキョー役を演じて、知名度を上げた。