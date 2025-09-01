ジャイアンツ戦に登板するも4回に炎上

【MLB】ジャイアンツ 13ー2 オリオールズ（日本時間1日・サンフランシスコ）

オリオールズの菅野智之投手は31日（日本時間9月1日）、敵地でのジャイアンツ戦に先発。メジャー最短の3回1/3でKOされ、いずれも自己ワーストタイの10安打7失点と炎上。7敗目（10勝）を喫した。

初回1死からデバースに低めの直球をバックスクリーンに運ばれる先制28号ソロを浴びた。直後から2回にかけて4者連続三振と立て直すが、3回に3連打と犠飛で2点を追加された。4回には四球を挟んで6連打を浴び、味方の拙守も絡んで4失点と炎上。1死二、三塁となったところで降板となった。3回1/3で80球を投げ、10安打1四球、4奪三振、7失点という内容だった

ジャイアンツの先発は通算264勝、サイ・ヤング賞3度のバーランダー。42歳ベテランとの投げ合いに注目が集まったが、厳しい結果となった。

14日（同15日）のマリナーズ戦では6回途中1失点の好投で10勝目を挙げたが、その後は勝ち星なし。前回25日のレッドソックス戦では2被弾で6回4失点で6敗目を喫していた。これで26試合で10勝7敗、防御率4.41となった。（Full-Count編集部）