µÙÍÜÆü¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¾×·â4È¯¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¡¡46¹æ¤Ê¤ë¤«¡Ä¥É·³¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£4»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë46¹æ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¡£5²ó9Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢749Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÏµÙÍÜÆü¤Ç¡¢8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ÇÂçÃ«¤Ë4ËÜ¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£ÂçÃ«¤È¤Ï²áµî12ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢10ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ6»°¿¶¤ÇÂÇÎ¨.200¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë