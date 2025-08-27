ナショナル・ドッグ・デーに合わせた公開

MLB機構は26日（日本時間27日）、同日の「ナショナル・ドッグ・デー」に合わせたCM動画をX（旧ツイッター）で公開。ドジャースの大谷翔平投手と愛犬デコピンが映っており、その様子を他の犬が嫉妬するというユーモラスな内容となっている。

投手としてマウンドで躍動する大谷の映像と、昨年8月にドジャースタジアムの始球式に登場したデコピンの映像がテレビ画面に登場。「皆さん、あそこにいるのはデコイです。世界で一番幸運な犬です。飼い主はショウヘイ・オオタニ。神話にでてくる男です。野球ボールでこれら全てのことができる人間です。それは、全ワンちゃんの夢です。100マイル（約160.9キロ）の速球に魅了されている！ 450フィート（約137.16メートル）の本塁打にワン！」というナレーションが入っている。

その映像を別の犬が羨ましそうに見つめるという内容。「そして彼（デコピン）は2か国にいる全ての人に『いい子』って言われるんだ。でも僕は（飼い主の）グレグだけ」というナレーションが続く。

大谷のCM動画の直後には、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と愛犬が映ったバージョンも公開。大谷のものと似たような構成で、ジャッジと愛犬が戯れる様子を他の犬がテレビを通して見つめている内容となっている。

2023年11月に大谷が「MLBネットワーク」の番組に出演した際に初登場し、人気者となったデコピン。日本時間では午後11時過ぎの投稿となったが、日米のファンが早くもSNSで反応を示している。（Full-Count編集部）