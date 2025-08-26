世界遺産に登録されているイギリスの観光名所「ポントカサステ水路橋」。絶景を見ようと年間、数百万人が訪れますが、今年は132年ぶりの干ばつで、深刻な危機に直面しています。

イギリス・ロンドンから車で4時間ほど、世界遺産に登録されている「ポントカサステ水路橋」は、全長307メートルほど。川の上およそ38メートルにかかり、“運河の一部”でもあります。橋からの眺めは“絶景”です。

ということで…。

記者「これから水路橋の上に行きます」

いざ出発。すると、ほどなくして…。

記者「水の上から自然を眺めるという、不思議な体験ができる場所です」

眼下に広がる大自然。

記者「ボートも通れるんですね」

“絶景”を求めて、年間数百万人が訪れる観光スポットです。

しかし今、この“絶景”が“深刻な問題”に直面しているといいます。

橋と運河の運営責任者 ヘイリー・ギャロッド氏「夏に干ばつがあります。ここで10年働いてきましたが、状況は年々ひどくなっています」

気候変動の影響で雨量が減少し、“夏の干ばつ”が深刻化するイギリス。映像で見えている橋は本来、水に沈んでいるはずの部分です。

イギリス政府によりますと、今年3月から5月にかけては、過去132年間で最も乾燥したといいます。水路橋につながる運河でも…。

記者「水が全然ないですね。ボートの底も見えちゃっています」

2007年の夏は、水が満ちていた運河。しかし、今年の夏は川幅が狭くなったように見えます。映像で比較してみると、干ばつの深刻さが分かります。

橋と運河の運営責任者 ヘイリー・ギャロッド氏「一部の地域は航行できなくなっています。この地域では対応できていますが、状況が悪化したら制限しなければいけないかもしれません」

管理団体は水位の記録を続けていくことで、将来のリスクへの対策を講じていきたいとしています。