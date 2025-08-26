実家で眠る「ガラケー」が“1万円”以上で売れる!?懐かしのケータイを高く売るポイントを解説

なぜ今、ガラケーが高く売れるのか？

昔懐かしいガラケー（フィーチャーフォン）は、スマホ全盛の今でも根強い人気があります。

総務省の「令和6年通信利用動向調査の結果」によると、60歳以上の約2～3割がガラケーを使い続けています。また、タブレットと併用して通話専用にする人もいるようです。

しかし、新品の3Gガラケーはほぼ市場から消え、NTTドコモの3Gサービスは2026年3月に終了予定です。3Gガラケーは終了後に通信が使えなくなるため、買取価格が下がる可能性があります。

一方、4G対応ガラケーは3G終了後も使用可能で、中古市場での需要が今後高まる可能性があります。



高く売れるガラケーの3つの特徴とは？

高価買取が期待できるガラケーには、以下の特徴があります。



1. SIMカード対応モデルである

第3世代ガラケー（2000年代以降のモデル）はSIMカードを挿入できるため、コレクターや愛好家の間で需要があるようです。対照的に、SIMカード非対応の古いモデルは需要が低いようで、買取価格が数百円程度になるとされています。

例えば、ドコモのP-01H（新品・未開封）は1万円以上で取り引きされることが多いようです。



2. 状態がよい

新品・未開封のガラケーは高値がつきやすく、中古でも目立つ傷がない「美品」は価値が期待できるでしょう。逆に、目立つ傷や動作不良があると、買取価格は大きく下がる傾向です。



3. 人気のブランドやモデルである

ドコモ、ソフトバンク、auなどの主要キャリアのモデルや、京セラ、シャープなど人気メーカーの機種は需要が高いと考えられます。特に、シニア向けの「らくらくホン」シリーズは操作性が評価され、買取価格が安定しているようです。



ガラケーを高く売るための3つのコツ

ガラケーを高値で売却するには、以下のポイントをおさえるとよいでしょう。



1. 付属品をそろえる

充電器、取扱説明書、電池パック、箱などの付属品がそろっていると、買取価格のアップが期待できます。例えば、電池パックがない場合には買取価格が半減することもあります。

電池パックが膨らんでいる場合は発火リスクがあるため、事前に状態を確認して安全なもののみ提供しましょう。



2. 見た目をクリーニングで整える

埃や汚れは買取価格を下げる要因となることが一般的です。ボタンの隙間は綿棒で、画面はメガネ拭きなどの柔らかい布で丁寧にクリーニングしましょう。

充電ポートはエアダスターで軽く吹き、接触不良を防ぐことをおすすめします。清潔な状態は「美品」と評価され、価格アップが期待できるでしょう。



3. 初期化する

個人情報保護のため、売却前にガラケーの初期化を求められることが多いです。初期化を怠ると、買取を拒否される場合もあるようです。



どこで売る？ おすすめは一括査定サービス

ガラケーを売る方法として、ネットオークションやフリマアプリも考えられますが、個人間取引ではクレームなどのトラブルが発生しやすく、梱包や発送の手間もかかります。

フリマアプリでは手数料が発生するのに対して、専門業者は手数料無料の可能性に期待が持てます。複数の買取業者に一度に査定依頼できる「一括査定サービス」も便利でしょう。



ガラケーは付属品をそろえたり見た目をクリーニングで整えたりすると高く売れる可能性がある

実家に眠っている懐かしのガラケーが、機種や状態によっては1万円以上の高値で売れる可能性があります。特に、SIMカード対応の第3世代モデルや状態のよい人気機種は、高価買取が期待できます。

付属品をそろえ、丁寧なクリーニングと初期化を行い、一括査定サービスを活用することで、より高い買取価格を実現できます。たんすの奥に眠るガラケーをチェックして、思わぬお小遣いに変えるチャンスを掴んでください。



出典

総務省 令和6年通信利用動向調査の結果（p.3）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー