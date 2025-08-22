お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（47）が22日までにYouTubeチャンネルを更新。自身のチャンネルに出演した人物に関し、税金滞納の疑いで行政機関から連絡を受けたという騒動を明かした。

塙は、芸人の金銭事情などについてトークする中で、「この前、笑ったのがさ、北海道の市役所か何かから電話がかかってきて。『塙さんのYouTubeに出ていた方の件で』って。名前は言わないけど、俺のYouTubeに出ていた人が北海道で納税をしていない、と…」と切り出した。

自身のもとに連絡が来た事情については「塙さんのYouTubeに出ているから、収益になっているから、その収益がどのくらいあるのか？その収益を担保にできないか？」という相談だったと説明。塙は「収益もクソもその人、無償で出ているだけだから、全然そんなのないですよ」と返答し、事なきを得たと明かした。

その後、その人物に電話で問いただしたところ、「知り合いのおじいちゃんから『お前らに北海道の土地を譲るぞ』って言われて、何人かで購入したのかどうかわからないんだけど、それが本当に購入してるって思ってなくて」と、土地を購入していたことをめぐって納めるべき固定資産税を滞納していたとの状況が判明したという。問題は解決したようだが「俺、めちゃくちゃ焦って、『終わったな』と思って。税金払ってないですよなんて言われたから何のことか分からなくて…」と振り返った。