¡Úºå¿À¡Û¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼à¶ÛµÞÀèÈ¯á¤ÏÌµÇ°¤Î£µ²ó£Ë£Ï¡ÖÇ´¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤è¡×
¡¡ºå¿À¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£±£¹Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢£µ²óÅÓÃæ£µ°ÂÂÇ£µ»Í»àµå¤ÈÍðÄ´¡£º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²¡¢£³²ó¤ÈÀèÆ¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Àè¹Ô¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó¤Ë¤Ï»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æº¸ÏÓÉÕ¶á¤ò½±¤¦»àµå¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢Åê¼ê¥Þ¥é¡¼¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¤³¤Î²ó£²»àµå¡£Ë¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£µ²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤«¤é°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀº¹¡£¤³¤³¤ÇÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤òÁ÷¤ê¤³¤ó¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¡ÖÆÍÁ³½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤í¤¦¤ÈÎ×¤ó¤À¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ç´¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¤è¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£¶²ó¤ËÁê¼ê¤Î¼ººö¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¡¦»å¸¶¡¢·§Ã«¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¡½£´¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£²£±¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡£