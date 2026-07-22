7月20日に京セラドームで行われた、オリックスバファローズと北海道日本ハムファイターズの一戦。オリックスが3-0で勝利した試合で勝敗を決めたのが、1回裏のオリックス応援団による怒涛の“口撃”だったーー。【写真】こんなにイケメンだった！“阪神のプリンス”だった整形前の新庄監督1番打者の山中稜真選手（25）が打席に入ると、本来は選手個人の応援歌で迎えられるはずが、ライトスタンドから鳴り響いたのは得点チャンス