浜田雅功、「格付けチェック」殿堂入りの“元阪神レジェンド選手”語る
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が、8月16日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。自身がMCを務める「芸能人格付けチェック」（朝日放送・テレビ朝日系）で“殿堂入り”した、元阪神のレジェンド選手について語った。
番組は前回に引き続き「優勝目前!? 阪神タイガース大応援SP」と題し、元阪神の関本賢太郎氏、能見篤史氏と共に、新しくできた2軍球場「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」へ。
球場内に、阪神の永久欠番選手として、「23 吉田義男」「11 村山実」「10 藤村富美男」を紹介するパネルが掲示されているのを見かけると、浜田は「阪神って3人だけ？ 永久欠番。3人だけなんや」と話し、「吉田義男さんはアレですよ、うちが今、『格付けチェック』ってやってるでしょ？ “殿堂入り”してますから」と語る。
そして「昔ずっとやってて、何回出ても全部当てる。だからもうこれは“殿堂入り”しかないって（笑）」と笑い、関本氏、能見氏から「えっ！？」「すごっ！」と驚きの声が上がった。
