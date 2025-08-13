[8.12 欧州CL予選3回戦第2戦](Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

※26:00開始

<出場メンバー>

[フェネルバフチェ]

先発

GK 1 İ. Eğribayat

DF 18 メルト・ミュルドゥル

DF 24 J. Oosterwolde

DF 37 ミラン・シュクリニアル

MF 7 フレッジ

MF 27 ネウソン・セメド

MF 33 A. Brown

MF 34 ソフィアン・アムラバト

MF 53 セバスティアン シマンスキ

FW 10 ジョン・デュラン

FW 19 ユセフ・エン・ネシリ

控え

GK 40 ドミニク リヴァコビッチ

DF 4 チャグラル・ソユンク

DF 6 アレクサンデル ジク

DF 14 Y. Demir

DF 22 レベント・メルジャン

DF 95 Y. Akçiçek

MF 5 İ. Yüksek

MF 17 İ. Kahveci

MF 28 B. Elmaz

MF 94 タリスカ

FW 23 ジェンク・トスン

FW 70 O. Aydın

監督

ジョゼ・モウリーニョ

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 21 アネル アフメドジッチ

DF 30 ジョルダン ラトンバ

MF 6 ファン・インボム

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

FW 9 上田綺世

FW 16 L. Sauer

FW 23 A. Hadj Moussa

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 5 G. Smal

DF 43 J. Plug

MF 10 C. Stengs

MF 28 O. Targhalline

MF 40 L. Valente

MF 47 T. Kraaijeveld

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 32 A. Sliti

FW 36 J. Slory

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります