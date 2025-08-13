フェネルバフチェvsフェイエノールト スタメン発表
[8.12 欧州CL予選3回戦第2戦](Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
※26:00開始
<出場メンバー>
[フェネルバフチェ]
先発
GK 1 İ. Eğribayat
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 24 J. Oosterwolde
DF 37 ミラン・シュクリニアル
MF 7 フレッジ
MF 27 ネウソン・セメド
MF 33 A. Brown
MF 34 ソフィアン・アムラバト
MF 53 セバスティアン シマンスキ
FW 10 ジョン・デュラン
FW 19 ユセフ・エン・ネシリ
控え
GK 40 ドミニク リヴァコビッチ
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 6 アレクサンデル ジク
DF 14 Y. Demir
DF 22 レベント・メルジャン
DF 95 Y. Akçiçek
MF 5 İ. Yüksek
MF 17 İ. Kahveci
MF 28 B. Elmaz
MF 94 タリスカ
FW 23 ジェンク・トスン
FW 70 O. Aydın
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
FW 9 上田綺世
FW 16 L. Sauer
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 5 G. Smal
DF 43 J. Plug
MF 10 C. Stengs
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 A. Sliti
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※26:00開始
<出場メンバー>
[フェネルバフチェ]
先発
GK 1 İ. Eğribayat
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 24 J. Oosterwolde
MF 7 フレッジ
MF 27 ネウソン・セメド
MF 33 A. Brown
MF 34 ソフィアン・アムラバト
MF 53 セバスティアン シマンスキ
FW 10 ジョン・デュラン
FW 19 ユセフ・エン・ネシリ
控え
GK 40 ドミニク リヴァコビッチ
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 6 アレクサンデル ジク
DF 14 Y. Demir
DF 22 レベント・メルジャン
DF 95 Y. Akçiçek
MF 5 İ. Yüksek
MF 17 İ. Kahveci
MF 28 B. Elmaz
MF 94 タリスカ
FW 23 ジェンク・トスン
FW 70 O. Aydın
監督
ジョゼ・モウリーニョ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
DF 30 ジョルダン ラトンバ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
FW 9 上田綺世
FW 16 L. Sauer
FW 23 A. Hadj Moussa
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 5 G. Smal
DF 43 J. Plug
MF 10 C. Stengs
MF 28 O. Targhalline
MF 40 L. Valente
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 32 A. Sliti
FW 36 J. Slory
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります