美輪明宏 「ゆっくりとしか歩けなくなっても〈すみません〉ではなく〈おそれ入ります〉と先を譲る。優雅な言葉を纏い、人生を前向きに楽しんで」

歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。８月号の書は「どうぞお先に。おそれ入ります」です。

【美輪さんの書】優雅に微笑んで言いたい「どうぞお先に。おそれ入ります」

* * * * * * *

年相応に何をするにもゆっくりと

今年5月、90歳になりました。以前から慢性気管支炎など身体の不調を抱えつつ、なんとか迎えた卒寿。今では年相応に、何をするにもゆっくりです。

町では、若い人がイヤホンやヘッドホンをつけ、まわりに注意を払わずに歩いていますし、なかにはスマートフォンを見ながら歩いている人もいるご時世。いっぽう「ゆっくり派」は、散歩中も転ばないように慎重に歩き、後ろから人が来たらよけるようにしていらっしゃるのでは。

私の場合、心ならず人の行く手を遮ってしまったときは、「おそれ入ります」と挨拶をして、先を譲るようにしていました。「すみません」では、悪いことをしたようでへりくだりすぎですし、優雅さに欠けますから。

「優雅な言葉」という《極上の絹》

そういえば以前、『徹子の部屋』に呼んでいただいた際、私が黒柳徹子さんのことを褒めたら、「おそれ入ります」と返ってきました。謙虚さを残しつつ、褒められたことを受け入れる麗しい言葉遣いに、さすが徹子さん、と感服しました。

もし道で人とぶつかりそうになったとき、優雅に微笑んで「どうぞお先に。おそれ入ります」と言えるようなら、淑女の証しです。こうした言葉遣いは、最初はちょっと気恥ずかしいかもしれません。でも、芝居の台詞だと思って口にしていると、いつの間にか身につき、いざというときに自然と口をついて出てくるようになります。

ゆっくりとしか歩けなくなっても、「優雅な言葉」という《極上の絹》をまとった貴婦人をイメージしてみてはいかがでしょうか。マイナスに思えることも、自分の想像力を働かせて、これからの人生も楽しみましょう。

●今月の書「どうぞお先に。おそれ入ります」