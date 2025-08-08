2回裏、金丸のプロテクターが取れる→助ける

プロ野球・阪神の坂本誠志郎捕手のさりげない優しさが話題になっている。7日にバンテリンドームで行われた中日戦、2回の守備中に中日の24年ドラフト1位ルーキーに小さなアクシデントが発生。助けに入り「良い人すぎやろ…」「優しさにグッとくるよね」などの声がネット上であがった。

困っていることに気づいた。

2回裏、打席に入った中日先発の金丸夢斗がおもむろに打席を外した。右腕に着けていたプロテクターが外れてしまったようだ。直そうとするもなかなかうまくいかない。苦戦するその時、捕手の坂本がさりげなく手助け。プロテクターを手に取って、着けやすい形にして返した。受け取った金丸はペコリと会釈した。

真剣勝負の中にあった優しい交流。DAZNなどで中継を見ていたネット上のファンからは、金丸を助けた31歳に感激の声が寄せられた。

「こういう何気ない優しさにグッとくるよね」

「優しい世界だ」

「坂本って良い人よね」

「人格者」

「金丸の肘当て直すの手伝ってくれるの良い人すぎやろ…」

坂本は、7月24日に行われたオールスターゲームでも善行が話題に。つば九郎のぬいぐるみをベンチの最前列に座らせて「なんてええ奴」「ありがとう」など感謝の声が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）