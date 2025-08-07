この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『お風呂で小顔になれるセルフフェイシャルマッサージ方法 (Asherahメソッド)二重アゴ予防』と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で簡単にできるセルフフェイシャルマッサージのやり方を解説した。片岡氏は動画冒頭、「使うのは手だけなので、簡単にできると思います」と強調し、特別な道具を使わずにお風呂の中などリラックスした環境で行うことを勧めている。



マッサージの手順として、「まずこの頬骨から、指の腹を使ってペタペタと押していきます」と実演しながら説明。ポイントは「押すというよりは、筋肉やお顔が触られた時に、指のあたたかさや筋肉の固さを感じとって、ちょっとずつ押していく」ことだという。効果が現れやすいということで「5回くらい優しく押すともうほぐれてくる」と語りつつ、「強くやりすぎないこと」「ぐいぐい押さないこと」が最大のコツだと何度も繰り返した。



また、ほうれい線周辺や耳に向かう頬全体、首元まで指の腹で軽くさわるだけで十分な効果を期待できるといい、「毎日やるときは、もう優しく。皮膚は薄いので傷つけないように」と注意を促した。特に女性に多い“強くやりがち”なマッサージについて、「触ってる程度の強さで効果があるから、無理してグイグイやらないように」と警鐘を鳴らした。



仕上げには耳まわりのマッサージも取り入れるAsherahメソッド。「耳の周りって、すごく顔のリンパが集まっているところになるので、顔色がワントーン上がるのにもつながります」と説明し、デスクワークや移動中など“どこでもできる手軽な習慣”にすることを推奨。「ほんの5分あれば変化を実感できる」と、手軽さと続けやすさもアピールして、動画を締めくくった。