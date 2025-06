Amazonプライムデーで買いたいものは?

今年もやってきます、年に1度のアマゾンのビッグセール、Amazonプライムデー2025! プライム会員限定の日用品や家電など、様々なアイテムがとってもお得になるセールです! プライムデーでおトクを満喫するために、編集部おすすめアイテムをどーんと110選、ご紹介したいと思います!

プライムデー&先行セールの日程

対象のギフトカードが決まっています

このボタンが出ていたら対象者

Amazonギフトカード5000円分買うと500ポイントがもらえる対象者にはこの画面が出ます!すでに開催中のキャンペーン、早期終了の可能性もあります。対象者でキャンペーンに参加したい方は急いで!

ポイントアップキャンペーンと大抽選会!

プライムスタンプラリーへ参加しよう!

Amazon Mastercardのキャンペーン!

ほしい物リストへの登録の仕方

ほしい物リストへの行き方

ランキングも要チェック!

Apple-AirPods-4

Apple AirPods Pro 2

iPhone-15-Pro-Max-512GB-ブルーチタニウム-SIMフリー-5G対応

Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、40mm ケース]ミッドナイトアルミニウムケースとインクスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ

Apple-11-インチ-iPad-Air-(M3)

PlayStation 5(CFI-2000A01) + PlayStation VR2 %22Horizon Call of the Mountain%22 同梱版(CFIJ-17001) セット【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ + オリジナル壁紙 配信

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ ノンアルコール [ 350ml×24本 ] ]

キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー

AGF(エージーエフ) ブレンディ 袋【 インスタントコーヒー 】【 水に溶けるコーヒー 】【 カフェオレ 好きに 】【 詰め替え 】 200グラム (x 1)

SALONIA-サロニア-EMS-リフトブラシ-3Dケア-電気ブラシ-美顔器-リフトアップ【Amazon.co.jp限定】

昨年1位だったのは【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠!

Bioré ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】

3位はby Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

4位はAmazon Fire TV Stick HD

5位はVTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

6位はバブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]

7位はby Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g

9位は【Amazon.co.jp限定】 Restock サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本

10位は明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg

11位はネスカフェ ゴールドブレンド 120g (60杯分),瓶,レギュラー ソリュブル コーヒー

12位はフレアフレグランス IROKA 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量

13位はBLACKSYNCZE iPhone 充電ケーブル 1M+1M+2M 3本セット ライトニングケーブル【MFi 認証/C89コネクタ】Lightningケーブル 2.4A 急速充電 超タフ高耐久 iPhone ケーブル iPhone 14 13 12 11/14 13 12 11 Pro Max/XS/XR/X/8 Plus/8/7Plus/7/6s/6 対応

14位はアテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ

15位はNONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き

16位はアタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100g

17位は【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 ふかふか 高速吸水 綿100% 耐久性 毛羽落ち少ない 【選べる10色】 Japan Technology

18位は 【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有

19位は【Amazon.co.jp限定】キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替 シトラスフルーティ大容量1760ml

20位はアタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g

21位はFire HD 10 タブレット - 10インチHD ディスプレイ 32GB ブラック (2023年発売)

22位はFire TV Stick 4K 第2世代 | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー【2023年秋発売】

23位は【大容量】 ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2100ml

24位はNANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 史上最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制

25位はREYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

26位はアタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 洗濯洗剤 液体 じめじめ密集干しでも強力消臭 つめかえ用 2770g

27位は【大容量】 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]

28位は[機能性表示食品]コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 ラベルレス 525mlPET ×24本

29位はAnker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (紛失防止トラッカー) 【 Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ)

30位はコカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本

バランスオンminiケーキ チーズケーキ 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB:s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】

メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g 酵素×ビタミンC配合 洗顔フォーム 毛穴ケア

Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止

どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯:防災:非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)

アイラップ 60枚入

王様のバスマットVer.2.0【更に改善されましたx吸水力2倍サラふわUP】

関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー AP-0308

ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極

福袋【松屋】在宅応援!松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋!≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット

ワイドハイター 【大容量】EXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml

ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml

さらさ 洗濯洗剤 2.15kg 無添加 植物由来の厳選成分配合 詰め替え

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し 110個 ニオイ・汚れの蓄積も鉄壁バリア 詰め替え [大容量]

ランドリン 柔軟剤 特大容量 クラシックフローラル 詰め替え 3倍サイズ 1440ml

エマール ハリ感チャージ成分2倍配合!洗うたびシワカタチ回復 アロマティックブーケの香り つめかえ用 1400g

by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12ロール ダブル 単品 (12ロールで24ロール分) フローラルの香り

by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

マモルーム ダニ用 2ヵ月 ダニよけ 置き型 ダニ対策 防ダニ ダニ避け ダニ予防 防虫 忌避 虫対策 屋内 赤ちゃん ペット 畳 布団 掃除

シンカトリ 次世代型 屋内蚊取り 電源不要 200日 セット 無臭

キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本 国産 天然水 ミネラルウォーター ペットボトル 軟水

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 磨かれて、澄みきった日本の水 2L×8本

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン 500ml×24本 [炭酸水]

アイリスオーヤマ 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル 割り材

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

[トクホ]サントリー 伊右衛門 特茶 お茶 500ml×24本

コカ・コーラ アクエリアス ラベルレス500mlPET×24本

GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ ラベルレス スポーツドリンク ペットボトル (冷凍兼用) (熱中症対策) 600ml ×24本

by Amazon スポーツドリンク ゼロカロリー 500ml×24本 (Happy Belly)

コカ・コーラ アクエリアスハンディパック 300g×30本

【リニューアル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット カームナイトリペア

NILE ヘアミルク 洗い流さないトリートメント ミドルダメージ シルキースムース(APPLE BLOOM(フローラル)の香り)

ミルボン ディーセス エルジューダ エマルジョン 120g

ロレッタ(Loretta)ハードゼリー 単品 300g ヘアワックス ヘアジェル メンズ レディース ツヤ キープ力 セット力 サロン専売品

【公式】WELEDA(ヴェレダ) ローズマリー スカルプクレンジング 200g

ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g 【スパ体験】 シトラスバジル

ニベアUV ディープ プロテクト & ケア ジェル 80g SPF50+ : PA++++ 〈 予防美容(日やけによるシミ・そばかすを防ぐ)ができる美容ケアUV 〉

スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g

La Roche-Posay(ラロッシュポゼ) 【新モデル】(ラロッシュポゼ) 【日焼け止め・化粧下地】UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ+ UV下地 SPF50+ PA++++ 30ミリリットル

Bioré ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 60ミリリットル

NARIS UP by365 バイサンロクゴ パウダリーUVクリーム (60g) 保湿:日焼け止め:化粧下地:顔からだ用:柔らかなリネンの香り SPF50 PA++++ (CICA:ドクダミエキス 配合)

[リニューアル] 紫外線予報 さらさらUVジェルF SPF45 PA+++ 1歳から使える 石けんでOFF 体 顔 日焼けどめ たっぷり ジェル 260g

ALLIE(アリィー)クロノビューティ カラーチューニングUV 03 SPF50+ PA++++【日焼け止め】【顔用】 40グラム (x 1)

time secret タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー ミディアムオークル

サンカット プロテクトUV 日焼け止め スプレー 大容量 キングサイズ 300g SPF50+ PA++++耐水性★ KOSE

Yunth(ユンス) 生VC リップ美容液 保湿 化粧下地 UVカット 生ビタミンC アスコルビン酸 リップ 唇ケア コスメ 美容

konciwa 日傘 軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 コンパクト 折り畳み日傘 紫外線遮断 耐風撥水 晴雨兼用 携帯便利

Wpc. 最強の日傘 UVO(ウーボ)折りたたみ傘/2段 フリル ベージュ 《遮光率&UVカット率100%:UPF50+:遮熱:晴雨兼用》 親骨50cm 長傘としても使える 2way UVO2F-012

【2025】最強の日傘 日傘 UVO(ウーボ)12本骨 無地タッセル グレー 長傘 親骨55cm 通勤 通学 旅行 オシャレ 可愛い 女性 レディース UVO12K-06

【現役皮膚科医監修 JIS認証&段階収納】日傘 UVカット100遮光遮熱 折り畳み傘【業界初!安全式自動開閉】ALwgreen折りたたみ傘 大きい超軽量

マーナ (marna) Shupattoアンブレラ UV (畳む手間が無い日傘) 55cm 日傘 長傘 晴雨兼用傘 メンズ レディース (UVカット率99.9% : UPF50+ : 遮光率99.9%) 16本骨 ベルトがない閉じる傘 S509

リズム(RHYTHM) ハンディファン 2025 大風量 静音 3WAY (手持ち 首掛け 卓上) [国内メーカー] 風量5段階 Type-C対応 カラビナ&ストラップ付き 小型ダークグレー 9ZF040RH82

【2025年モデル】 Francfranc フランフラン フレ ハンディファン ホワイト 携帯扇風機 5段階風量調整 充電池 USB充電 Type-C 対応

【2025新 発売・1台5役】 腰掛け扇風機 ベルトファン 強力 大風量 20dB極静音 無段階風量調整 軽量 Type-C急速充電 48H長時間稼働

ピーコック魔法瓶工業(The-peacock) ピーコック 氷のう 保冷 0.15L スリム コンパクト 魔法瓶構造 冷たさキープホルダー付き 真空断熱 ミニアイスパック ホワイト ABB-16 W

Genki Ice ネッククーラー 2025年増量両面カラー大進化! 24℃凍結 クールリング クールネックリング PCM 首 冷却 首ひんやりグッズ 冷却グッズ

サーキュレーター 扇風機 兼用【2025新登場&節電対策

アイリスオーヤマ サーキュレーター 扇風機 静音 左右首振り 8畳 お手入れ簡単 PCF-HD15EC-W

[Pawinpaw] 【冷えっ冷え】アームカバー UVカット レディース 接触冷感 腕カバー ひんやり UPF50+ ロング丈

【2025】Wpc. UVカット接触冷感アームカバー オフ W130-001-103

【UVカット99%】 [LINOR] シルク アームカバー レディース uvカット ロング 冷感 さらさら 日焼け防止 白肌キープ

by-Amazon-ボディシート-スーパークール-無香料-30枚×3個

前髪さらさらシート-SPV74325-メンズもOK-前髪-あぶらとり-リペア-ベタベタ-皮脂-汗-ぺたんこ-テカリ-ふんわり前髪

花王-ビオレメイクの上からリフレッシュシート-クール-[12枚入り]

【Amazon.co.jp-限定】【医薬部外品】-デオナチュレ-ソフトストーンW-ワキ用-直ヌリ-制汗剤-スティック-無香-1個(20g)さらさらパウダーサシェ付

【Amazon.co.jp限定】-あせワキパット-Riff-【まとめ買い】リフ-あせワキパット-あせジミ防止・防臭シート-脇汗に-モカベージュ-お徳用40枚(20組)×3個-(おまけ付き)-単品-40枚-(x-3)

Kindle本も最大80%オフ!?

※情報は変更になる可能性があります。価格・詳細はAmazonでご確認ください■Amazonプライムデー2025スケジュール今年のプライムデーと先行セールのスケジュールは以下のとおり。【Amazonプライムデー2025先行セール】7月8日(火)0:00 〜 7月10日(木)23:59【Amazonプライムデー2025】2025年7月11日(金)0:00 〜 7月14日(月)23:59の4日間毎年2日間だったAmazonプライムデー。本セールは4日間と最長!先行セールとあわせると7日間もAmazonプライムデーセールが楽しめるということに!これは過去とあわせても最長期間です。■Amazonプライムデーとは?「Amazonプライムデー」は、年に1度だけ、毎年7月に開催される「Amazonプライム会員」向けのセールです。日用品はもちろん、家電、ファッション、ホーム、キッチン、おもちゃ、Amazonデバイスなどなど、様々な商品がセール価格で買えるんです。「Amazonプライム会員」を対象としたセールなので、参加するにはとにかくまずプライム会員にならなければなりません。《Amazonプライム会員の料金と特典》料金:年間プラン5,900円(税込)または月間プラン600円(税込)特典:お急ぎ便などの配送特典や多岐にわたる動画が楽しめるPrime Video、音楽聴き放題のAmazon Music Prime、容量無制限のフォトストレージAmazon Photos、電子書籍読み放題のPrime Reading等まだプライム会員になっていない方は、初回であれば「30日間無料体験」期間中もセール対象者になるので、この機会にプライム会員を試してみるのがオススメです。■Amazonプライムデーと先行セールどっちが安い?どっちで買うべき?本セールと先行セールの違いが気になった方も多いと思いますが、先行セールより本セールが安いというのは誤解で、本セールに先駆けて出品されているだけ。先行セールも「Amazonポイントアップキャンペーン」の対象です。「プライムデー先行セール」の対象商品はプライムデー当日も販売予定ですが、在庫がなくなり次第終了。つまり先行セールは「売り切れたらそこで即終了」となります。ちなみに私は前回、悩んでいたアイテムがあったのですが早々に品切れに。在庫が復活したと思ったら、セール価格分は販売終了したとみえ、定価に戻るといったことが起きて激しく後悔。本セールは多くの商品が投入されるので、商品ラインナップは本セールの方がもちろん多いです。気になるアイテムが先行セールにある場合は早めにポチっとするのが正解です。■急いで!Amazonギフトカード5,000円購入で500ポイントもらう方法超お得なキャンペーンがひっそりスタートしています。対象者限定にはなりますが、Amazonギフトカードを5,000円以上購入すると、500ポイントもらえちゃうキャンペーンが始まっています!キャンペーンサイトへ行き、上記「エントリーする」ボタンが表示されていれば対象者です。☆キャンペーン期間☆2025年6月17日(火) 14:00 〜 7月14日(月) 23:59☆エントリー必須期間は7月14日までとなっていますが、実は過去、反響が大きすぎたのか類似キャンペーンが早期終了したこともあるんです。人気のキャンペーンなので、ラッキーにも対象者だったら早々に購入しておくのがおすすめ!☆参加方法☆1▶Amazonログイン後「キャンペーンにエントリーする」ボタンをクリック。エントリー後の購入がキャンペーンの対象なのでお忘れなく!2▶対象になっているAmazonギフトカード(Eメールタイプ・PDF印刷タイプ・配送タイプ)をキャンペーン期間中に5,000円以上購入で500ポイントが付与されます。3▶キャンペーン終了日から約2週間後にポイント(期間限定ポイント)が付与!対象期間中に、注文、支払い、発送まで全部完了している必要があります。セール期間中に500ポイントもらえないの?と思う方もいるかもしれませんが、キャンペーン終了日(期間としては7月14日まで)から約2週間後に付与されるので、セールには間に合わない可能性が高いです。ですが5,000円の購入分はすぐに使えるので、Amazonを普段利用していたり、Amazonプライムデーセール2025に参加する予定がある人は購入しておいたほうがお得です。今すぐ5,000円分のギフトカードを使いたい!という人はEメールタイプを選べば自分にメールすればすぐに使えます。■Amazonプライムデー2025完全攻略プライムデーはビッグセールとだけあって、数々のキャンペーンが開催されます。エントリー必須のものや、絶対に参加した方がいいキャンペーンなどありますので、早速みていきましょう!■攻略1▶︎ポイントアップキャンペーンにエントリー!Amazonのセールでは恒例のポイントアップキャンペーンはエントリー必須なので忘れずに! セール期間中に1万円以上のお買い物をして、条件を満たせば満たすほどポイントがアップしますよ。(アカウントによってポイントアップの条件が異なる場合があるようです。)見落としがちなのですが、買いたいアイテムがセール価格になっていなくても、ポイントアップすればいつもよりお得に買えることになるんです。なのでとにかくまずエントリーだけでもしておきましょう!☆エントリー必須☆エントリー期間:6月17日(火) 14:00 〜 2025年7月14日(月) 23:59☆キャンペーン期間:7月8日(火) 0:00 〜 7月14日(月) 23:59■攻略2▶︎プライムスタンプラリーにエントリー!注目のキャンペーン、「プライムスタンプラリー」にも必ずエントリーすべし!スタンプ5つ全て集めると10人に1人【500ポイント】か【50,000ポイント】が当たるという「大抽選」の対象になります。もちろん、全て集められなくてもスタンプを集めるほど当たるポイントと確率がアップ!☆エントリー必須☆キャンペーン期間:6月17日(火) 14:00 〜 7月20日(日) 23:59■攻略3▶︎Amazon Mastercard新規申し込み&初回利用でもれなく11,000ポイント!プライムスタンプラリーのスタンプの一つにもなっているAmazon Mastercard。期間中に新規入会&初回利用で11,000ポイントがもらえるキャンペーン中です。さらにプライムデーの支払いをこのカードにすればポイントアップキャンペーンのポイントも最大4%アップ!入会金・年会費0円なので、クレジットカードが増えるのがイヤでなければおすすめです。☆カード入会で7,000ポイントキャンペーン期間:2025年6月17日(火)14:00 〜7月14日(月)23:59☆初回利用で4,000ポイントキャンペーン期間:2025年6月17日(火)14:00 〜 7月31日(木)23:59☆ポイント付与:2025年9月末頃に期間限定ポイントを付与■攻略4▶︎気になるアイテムはすかさず「ほしい物リスト」へ!気になるアイテムを見つけても、いざポチッとしようとするときになかなかそのアイテムにたどり着けない経験のある方必見。「ほしい物リスト」に気になるアイテムを登録しておけば、後からそのリストからすぐにアイテムのページへ行けます!アイテムをほしい物リストに登録するには、そのアイテムのページの右側、「カートに入れる」ボタンの下の方を見ると、「リストに追加」があるので、そこから登録するだけ!作ったリストに行くには、Amazonページ右上の「アカウント&リスト」からすぐに行けます!■攻略5▶︎Amazonの「ランキング」をチェック!Amazonには「売れ筋ランキング」、「人気度ランキング」、「ほしい物ランキング」、「人気ギフトランキング」とランキングが各カテゴリーごとにあるんです。ランクインする=人気がある、なので、どれにしようか迷った時などにとても参考になります。なのでセール前に一度チェックしておくとよいかと思われます!■Amazonプライムデー2025で人気&売り切れ必死の目玉商品は?何を買うべき?お待たせしました!ここからはプライムデーで狙うべきアイテム110選をご紹介します!セール価格になっていなくても、ポイントアップを狙えばいつもよりもお得に買えちゃうので、ポイントアップキャンペーンへのエントリーを必ずしておきましょう!セール終盤に在庫切れのアイテムもたくさんあったので、欲しいアイテムは早めに購入してしまうのが◎!■2025年のプライムデー目玉アイテム!Apple製品やプレステ5も!まずはじめはプライムデーのページに予告品として掲載されているアイテムの中から、コレは…!というアイテムを10個ピックアップしてみました!気になるものはぜひ「ほしいものリスト」に登録しておいてくださいね。すでにセール価格になっているアイテムもあるので要チェックです。※情報は6月25日現在のものです。変更される場合もありますので、該当ページにてご確認ください。■Apple AirPods 4●¥28,596 → プライムデー価格最新のAir Podsもセール価格になる…!?■Apple AirPods Pro 2●¥38,192 → プライムデー価格昨年レタスクラブ経由でもとても売れたのはこのAirPods Pro2でした!■iPhone 15 Pro Max 512GB●¥204,800 → プライムデー価格iPhoneもAmazonセールで買えるんですね♪■Apple Watch SE(第 2 世代)[GPS モデル、40mm ケース]ミッドナイトアルミニウムケースとインクスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカーと睡眠トラッカー、 衝突事故検出、心拍数のモニタリング、Retina ディスプレイ、耐水性能●¥34,097 → プライムデー価格Apple Watchもプライムデーでゲットしたい!■Apple 11 インチ iPad Air (M3)●¥98,800 → プライムデー価格クールなデザインでパワフルで万能な iPad Air!■PlayStation 5(CFI-2000A01) + PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001) セット【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ + オリジナル壁紙 配信●セット買い価格(¥28,000 (16%)オフ):¥146,960 → プライムデー価格Play Station5関連アイテムが先行セール、プライムデーとお得になるとの予告が!ぜひチェックしてくださいね!!■DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)●¥657→ プライムデー価格ビタミンCサプリメントの売れ筋ランキングでもベストセラーのサプリ。■【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ノンアルコール[350ml×24本]]●¥2,808 → プライムデー価格キーンと冷やして飲みたい♪ ノンアルコール飲料のベストセラー!■キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ペットボトル お茶 無糖紅茶 飲料 アイスティー●参考価格: ¥2,871 →【27%OFF】¥2,092夏はよく冷えたアイスティーも最高です!■AGF(エージーエフ) ブレンディ 袋【 インスタントコーヒー 】【 水に溶けるコーヒー 】【 カフェオレ 好きに 】【 詰め替え 】 200グラム (x 1)●¥1,209 → プライムデー価格冷水や冷たい牛乳にも溶けやすいインスタントコーヒーも夏には◎!■SALONIA サロニア EMS リフトブラシ 3Dケア 電気ブラシ 美顔器 リフトアップ【Amazon.co.jp限定】●参考価格: ¥44,000 → プライムデー価格EMSで筋肉にアプローチする美顔器。■昨年のプライムデーで売れたものベスト302024年のプライムデーでレタスクラブweb経由で売れたアイテムBEST30です!(1年前のアイテムからリニューアルされているものはリニューアル後の該当アイテムに差し替えています。)それでは、見ていきましょう!第1位▶︎【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠●参考価格: ¥2,180 → 【31%OFF】¥1,500セールのたびに爆売れのイブクイックが第1位!※この商品は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら購入先の薬剤師にご相談の上ご購入を検討ください。第2位▶︎Bioré ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g 日焼け止め SPF50 【Amazon.co.jp限定】●過去価格: ¥1,223 → 【13%OFF】¥1,061つけ心地が潤って軽いのに、SPF50+/PA++++と頼れる日焼け止め。第3位▶︎by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 強炭酸水 ペットボトル 500ミリリットル (Smart Basic)●1回限りの価格: ¥1,385(¥58 / 本)暑い時期にシュワっと強めの炭酸が爽快!第4位▶︎Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー●¥6,980 → 【7/8より50%OFF】プライムデー価格¥3,480これひとつでテレビ画面で様々なコンテンツが楽しめます! 世界中で売れているAmazonのベストセラーアイテム。第5位▶︎VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)●参考価格: ¥2,420 → 【15%OFF】¥2,057こちらもセールのたびに爆売れしているシートマスク!第6位▶︎バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]●¥2,291シュワシュワ入浴剤で1日の疲れを癒して。名品バブが56錠入り。第7位▶︎by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)重たい水は宅配で届くのが◎。ラベルレスも嬉しい。●¥1,173第8位▶︎アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 ぎゅうぎゅうつめこみ洗いでも強力洗浄 つめかえ用 2900g●参考価格: ¥1,436 → 【31%OFF】¥986洗剤はアタックが人気です!第9位▶︎【Amazon.co.jp限定】 Restock サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本●¥1,476 (¥164 / 本)1箱に9本入りで多めなのが◎。第10位▶︎明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg●参考価格: ¥6,210 → 【8%OFF】¥5,7071枚で127mg、5枚で635mgのカカオポリフェノールを含むビターチョコ。甘すぎずおいしいと評判!第11位▶︎ネスカフェ ゴールドブレンド 120g (60杯分),瓶,レギュラー ソリュブル コーヒー●¥975インスタントなのにちゃんとおいしいと評判のコーヒーもランクイン!第12位▶︎フレアフレグランス IROKA 液体 柔軟剤 香水のように上質で透明感あふれる香り ネイキッドリリーの香り 1200ml 大容量●¥1,205まるで香水のような品のある香り。第13位▶︎BLACKSYNCZE iPhone 充電ケーブル 1M+1M+2M 3本セット ライトニングケーブル【MFi 認証/C89コネクタ】Lightningケーブル 2.4A 急速充電 超タフ高耐久 iPhone ケーブル iPhone 14 13 12 11/14 13 12 11 Pro Max/XS/XR/X/8 Plus/8/7Plus/7/6s/6 対応トラブルが少ないとの評判も◎な充電ケーブル。第14位▶︎アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ (175mL 約2か月分) クレンジング クレンジングオイル (メイク落とし/毛穴) レギュラーボトル/リフレシングシトラスの香り●¥1,980クレンジングオイルカテゴリーでベストセラーになるクレンジング。「クレンジングはこれ一択」という人も多い名品です。第15位▶︎【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ (高濃度フッ素 1450ppm配合) 歯磨き粉 セット 130g×2個+Y字フロス付き●¥775口臭ケアとホワイトニングのWケアできる歯磨き粉。セールのたびに爆売れしています!第16位▶︎アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100g●参考価格: ¥2,033 → 【5%OFF】¥1,939少ない水で洗うドラム式でもしっかり汚れが落ちる設計のドラム式専用アタックZERO。第17位▶︎【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology●¥3,590ホテルのようなふかふかタオル。編集部にも愛用者多数!第18位▶︎【Amazon.co.jp限定】 ミネラルストロング 伊藤園 ラベルレス 強炭酸水 500ml×24本 シリカ含有●¥1,712(¥71 / 本)伊藤園の強炭酸水も人気!第19位▶︎キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml [医薬部外品] 殺菌●¥986詰め替え8.8回分という大容量が嬉しい詰め替え用ハンドソープ。第20位▶︎アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g●参考価格: ¥2,033 → 【5%OFF】¥1,939またもやアタックがランクイン!第21位▶︎Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック●¥19,980 →【7/8より40%OFF】プライムデー価格 \11,98010.1インチの大画面。薄くて、軽くて、丈夫!第22位▶︎Amazon Fire TV Stick 4K | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー●¥9,980 →【7/8より40%OFF】プライムデー価格 \5,9804K対応のFire TV Stick。第23位▶︎ソフラン プレミアム消臭 詰替メガジャンボ2100ml アロマソープ●参考価格: ¥1,050 → 【16%OFF】¥885しっかり消臭の柔軟剤。ベビーパウダーのようなアロマソープの香り。第24位▶︎NANOXone(ナノックスワン) プロ 詰替メガジャンボ1730g パウダリーソープ 史上最高峰の洗浄・消臭力 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制●参考価格: ¥1,932 → 【11%OFF】¥1,719第25位▶︎REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)●¥3,780毎日飲めるおいしさを目指した、YouTubeでも人気の山澤礼明さん監修のプロテイン。第26位▶︎アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 洗濯洗剤 液体 じめじめ密集干しでも強力消臭 つめかえ用 2770g●参考価格: ¥1,436 → 【31%OFF】¥986またまたアタックシリーズ。こちらはアタック抗菌EXの部屋干し用。第27位▶︎【大容量】 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]●¥2,291こちらのバブは定番の4種の香り(厳選 ゆずの香り・厳選 森の香り・ベルガモットジンジャーの香り ・ラベンダーの香り)のセット。第28位▶︎[機能性表示食品]コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 ラベルレス 525mlPET ×24本●過去価格: ¥2,259 → 【5%OFF】¥2,136(¥89 / 本)内臓脂肪と皮下脂肪を減らす茶カテキンを配合した機能性表示食品の緑茶。第29位▶︎Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Card (iPhone用) (紛失防止トラッカー) 【Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】●¥3,990(439pt (11%))お財布やカードケースをよく失くしてしまう人に!第30位▶︎コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本●参考価格: ¥2,131 → 【8%OFF】¥1,964(¥82 / 本)クセがなく飲みやすいと我が家の子どもも好きないろはすもランクインしてました!■過去のAmazonセールで売れたものAmazonにはプライムデー以外にも頻繁にセールをやっています。なので、これまでのAmazonセールでレタスクラブ経由でよく売れたものもご紹介します! みんなが買っているものに間違いはない…!? ぜひ参考にしてみてください。▶︎バランスオンminiケーキ チーズケーキ 20個 栄養ぎゅっと1食分 江崎グリコ 栄養調整食品 個包装 小分け glico●参考価格: ¥1,620 → 【23%OFF】¥1,255(¥63 / 個)おやつにはもちろん、食が細い子どもやお年寄りの栄養補給に。▶︎KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G●¥1,280ゲーム機にも、防犯カメラにも◎▶︎[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】●¥3,290腸内環境を整えてくれるビオフェルミンも人気でした…!▶︎メラノCC ディープクリア酵素洗顔 130g 酵素×ビタミンC配合 洗顔フォーム 毛穴ケア●参考価格: ¥715 → 【21%OFF】¥564この洗顔もとにかく売れていました!酵素洗顔なのにパウダータイプではなくチューブタイプなのも人気の秘密…?▶︎Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 保存期限10年 20個セット 1.5V 液漏れ防止●¥720Amazonの電池はとにかくコスパがいい!!▶︎どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 【防災士が監修】 15年保存&日本製 携帯/防災/非常用トイレ 防災グッズ 防災ガイドブック付き (100回)●参考価格: ¥8,980 → 【22%OFF】¥6,980非常用の簡易トイレも売れていました。100回分入っているのも安心。▶︎アイラップ 60枚入●参考価格: ¥247 → 【40%OFF】¥149とにかく使えるアイラップ!▶︎王様のバスマットVer.2.0【更に改善されましたx吸水力2倍サラふわUP】 珪藻土 バスマット 足拭きマット お風呂マット 洗える マット キッチン ソフト 速乾 おしゃれ 安心(60cm×40cm, 角型グレー)●¥2,380レタスクラブ編集部スタッフ愛用とご紹介してよく売れたバスマット。▶︎関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー AP-0308●参考価格: ¥2,420 → 【44%OFF】¥1,364こちらもスタッフ愛用の品でご紹介したアイテム。▶︎ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極●¥15,800この枕も人気でした!枕カテゴリーのベストセラー!▶︎福袋【松屋】在宅応援!松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋!≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉●¥13,680(6,840pt (50%))こちらもセールのたびに売れます。子どもの夏休みの昼食などにもあると心強い…!!▶︎Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 100W ソーラーパネル 1枚 2点セット 業界トップの軽さとコンパクトボディ 60分でフル充電 リン酸鉄 長寿命 バッテリー 定格出力1500W 瞬間最大3000W 家庭用 アウトドア用 防災 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 [型番:JE-1000D]●¥174,599(78,570pt (45%))こちらも備えておきたポータブル電源。セール中はかなりお買い得価格になるので要チェックです!■Amazonベストセラーアイテム【洗濯洗剤・柔軟剤】ここからは、Amazonで売れている人気アイテムをご紹介していきます!まずは毎日の洗濯に欠かせない洗濯洗剤から!▶︎ワイドハイター 【大容量】EXパワー 衣料用漂白剤 見過ごせなくなった汚れやニオイ 、洗剤にちょい足しで超絶スッキリ! ! 詰替用2400ml●¥1,124洗剤だけでは落としきれないニオイや汚れが気になる時に…。▶︎ソフランアロマリッチ 【大容量】 ジュリエット(スイートフローラルアロマの香り) 液体 柔軟剤 詰め替え メガジャンボ 2000ml●参考価格: ¥1,050 → 【9%OFF】¥954人気の香り付き柔軟剤。「この香りが一番好き」というユーザーも。▶︎さらさ 洗濯洗剤 2.15kg 無添加 植物由来の厳選成分配合 詰め替え●¥1,650無添加で赤ちゃんのいる家庭も安心して使えるさらさも人気です。▶︎アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し 110個 ニオイ・汚れの蓄積も鉄壁バリア 詰め替え [大容量]●¥3,710ジェルボール派の人にはこのアリエールが人気のようです!▶︎ランドリン 柔軟剤 特大容量 クラシックフローラル 詰め替え 3倍サイズ 1440ml●¥1,484香りのよさに定評のあるランドリンも。▶︎エマール ハリ感チャージ成分2倍配合!洗うたびシワカタチ回復 アロマティックブーケの香り つめかえ用 1400g●参考価格: ¥1,178 → 【25%OFF】¥885おしゃれ着洗いといえば…!■Amazonベストセラーアイテム【日用品】▶︎by Amazon トイレットペーパー 長さ2倍巻 50m x 12ロール ダブル 単品 (12ロールで24ロール分) フローラルの香り●¥1,160トイレットペーパーもAmazonブランドがお得!長さ2倍巻きで長持ち!▶︎by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト●¥2,603(¥108 / パック)こちらもAmazonブランド。24パックで長持ち。▶︎マモルーム ダニ用 2ヵ月 ダニよけ 置き型 ダニ対策 防ダニ ダニ避け ダニ予防 防虫 忌避 虫対策 屋内 赤ちゃん ペット 畳 布団 掃除●参考価格: ¥1,760 → 【30%OFF】¥1,227置くだけのダニ用防虫剤。赤ちゃんやペットがいる部屋にも使えます!▶︎シンカトリ 次世代型 屋内蚊取り 電源不要 200日 セット 無臭●参考価格: ¥1,180 → 【12%OFF】¥1,036こちらも置くだけの蚊対策。■Amazonベストセラーアイテム【飲み物】▶︎キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本 国産 天然水 ミネラルウォーター ペットボトル 軟水●参考価格: ¥2,722 → 【59%OFF】¥1,128(¥125 / 本)9本入りの2リットル、ラベルレスのキリンのミネラルウォーター。▶︎[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本●¥1,104(¥138 / 本)いろはすの2リットル8本入り!▶︎【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 磨かれて、澄みきった日本の水 2L×8本●¥1,110(¥139 / 本)こちらも2リットル8本入り、伊藤園のラベルレス。▶︎ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン 500ml×24本 [炭酸水]●参考価格: ¥2,263 → 【11%OFF】¥2,006(¥84 / 本)ウィルキンソンの炭酸でシュワっと爽快に!▶︎アイリスオーヤマ 炭酸水 500ml ×24本 富士山の強炭酸水 バナジウム含有 強炭酸水 ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル 割り材●¥1,337 (¥56 / 本)アイリスオーヤマの炭酸水も!お茶やスポーツドリンクの売れ筋も見てみましょう!▶︎コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本●参考価格: ¥2,510 → 【17%OFF】¥2,088(¥87 / 本)夏はやっぱり麦茶!▶︎[トクホ]サントリー 伊右衛門 特茶 お茶 500ml×24本●参考価格: ¥4,406 → 【16%OFF】¥3,700(¥154 / 本)トクホのお茶もケース販売&セールでお得に!▶︎コカ・コーラ アクエリアス ラベルレス500mlPET×24本●参考価格: ¥2,631 → 【14%OFF】¥2,275(¥95 / 本)熱中症対策に。アクエリアスのラベルレス!▶︎GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー グリーンダカラ ラベルレス スポーツドリンク ペットボトル (冷凍兼用) (熱中症対策) 600ml ×24本●¥2,592(¥108 / 本)こちらも熱中症対策に!グリーンダカラ!▶︎by Amazon スポーツドリンク ゼロカロリー 500ml×24本 (Happy Belly)●過去価格: ¥1,874 → 【12%OFF】¥1,656(¥69 / 本)カロリー0のスポーツドリンク!▶︎コカ・コーラ アクエリアスハンディパック 300g×30本●参考価格: ¥3,478 → 【17%OFF】¥2,883(¥96 / 本)凍らせて持っていけば冷たく飲めるし、保冷剤代わりにもなる◎■Amazonベストセラーアイテム【ヘアケア】キレイな髪でいることは女性の憧れ!人気のヘアケアアイテムも見ていきましょう!▶︎【リニューアル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット カームナイトリペア●参考価格: ¥3,080 → 【18%OFF】タイムセール価格 ¥2,520人気のYOLUがリニューアルして登場!翌朝のまとまりがさらにUP!▶︎NILE ヘアミルク 洗い流さないトリートメント ミドルダメージ シルキースムース(APPLE BLOOM(フローラル)の香り)●参考価格: ¥2,131 → 【8%OFF】¥1,964ミルクタイプのアウトバストリートメント。もっちりサラサラな髪へ。▶︎ミルボン ディーセス エルジューダ エマルジョン 120g●¥2,036過去1か月で1万点以上購入されたヘアトリートメントカテゴリーのベストセラーアイテム。タオルドライ後につけるタイプ。▶︎ロレッタ(Loretta)ハードゼリー 単品 300g ヘアワックス ヘアジェル メンズ レディース ツヤ キープ力 セット力 サロン専売品●参考価格: ¥2,200 → 【31%OFF】¥1,518ツヤ感とキープ力が好評のスタイリングジェル。ヘアジェルカテゴリーのベストセラー!【公式】WELEDA(ヴェレダ) ローズマリー スカルプクレンジング 200g 日本開発処方 洗髪料 頭皮 クレンジング スカルプケア ヘアトリートメント ヘッドスパ ビターハーブの香り 天然由来成分 オーガニック●¥3,300週1回の頭皮スペシャルケアに。クレンジング、マッサージ、トリートメントまでこれだけでOK!頭皮トリートメントのほしい物ランキング1位!▶︎ULRUB ウルラブ ヘッドスクラブ 200g 【スパ体験】 シトラスバジル●¥4,950(248pt (5%))レタスクラブ編集部スタッフも愛用中!いい香り&頭皮も健やかに。■夏本番!おすすめのアイテム【日焼け止め】紫外線対策はしっかりとしたいですよね。毎日使うものだから、お得な時にストックしておきたい!ということで、人気のUVを10アイテムピックアップ!1▶︎ニベアUV ディープ プロテクト & ケア ジェル 80g SPF50+ / PA++++ 〈 予防美容(日やけによるシミ・そばかすを防ぐ)ができる美容ケアUV 〉●参考価格: ¥980 → 【15%OFF】¥837UVカットだけでなくシミ・そばかす予防の美容ケアもできるUV!2▶︎スキンアクア(SKIN AQUA) 50+ スーパーモイスチャージェル ポンプ 140g●参考価格: ¥1,375 → 【43%OFF】¥781ヒアルロン酸配合で潤う!140gと大容量なのも嬉しい。3▶︎La Roche-Posay(ラロッシュポゼ) 【新モデル】(ラロッシュポゼ) 【日焼け止め・化粧下地】UVイデア XL プロテクショントーンアップローズ+ UV下地 SPF50+ PA++++ 保湿 敏感肌 生ツヤ 血色感 透明感 30ミリリットル●¥3,960敏感肌にも優しいUV。ナチュラルにトーンアップしてくれます。4▶︎Bioré ビオレUV アクアリッチ アクアプロテクトミスト 60ミリリットル●参考価格: ¥1,078 → 【23%OFF】¥827スプレータイプのビオレのUV。手が届きにくいところにも、髪にも◎5▶︎NARIS UP by365 バイサンロクゴ パウダリーUVクリーム (60g) 保湿/日焼け止め/化粧下地/顔からだ用/柔らかなリネンの香り SPF50 PA++++ (CICA/ドクダミエキス 配合)●¥867ふんわり毛穴もカバーしてくれる、さらっとした使用感のUV。6▶︎[リニューアル] 紫外線予報 さらさらUVジェルF SPF45 PA+++ 1歳から使える 石けんでOFF 体 顔 日焼けどめ たっぷり ジェル 260g●¥1,9801歳から使えて石鹸でも落とせるUVは親子で使いたい♪7▶︎ALLIE(アリィー)クロノビューティ カラーチューニングUV 03 SPF50+ PA++++【日焼け止め】【顔用】 40グラム (x 1)●参考価格: ¥2,332 → 【37%OFF】¥1,470私も愛用しているUV。メイクしたくない時はこれに頼っています。8▶︎time secret タイムシークレット ミネラル 薬用プレストパウダー ミディアムオークル●¥1,980カテゴリー的にはUVというよりはフェイスパウダーですが、肌にやさしいミネラルパウダーでSPF50+/PA++++。石けんで落とせるのも嬉しい。9▶︎サンカット プロテクトUV 日焼け止め スプレー 大容量 キングサイズ 300g SPF50+ PA++++耐水性★ KOSE●過去価格: ¥2,100 → 【6%OFF】¥1,980シューっと全身に使えるスプレータイプ。通常品の5本分!10▶︎Yunth(ユンス) 生VC リップ美容液 保湿 化粧下地 UVカット 生ビタミンC アスコルビン酸 リップ 唇ケア コスメ 美容●¥1,650唇にもUV対策を忘れずに!!■夏本番!おすすめのアイテム【日傘】日傘も暑さ対策には必須!人気の日傘もご紹介します!▶︎konciwa 日傘 軽量 189g-199g UVカット率 100% 完全遮光 遮熱 ワンタッチ自動開閉 折りたたみ傘 コンパクト 折り畳み日傘 紫外線遮断 耐風撥水 晴雨兼用 携帯便利●¥2,999軽量で晴雨兼用、完全遮光!▶︎Wpc. 最強の日傘 UVO(ウーボ)折りたたみ傘/2段 フリル ベージュ 《遮光率&UVカット率100%/UPF50+/遮熱/晴雨兼用》 親骨50cm レディース 長傘としても使える 2way バンブー おしゃれ UVO2F-012●参考価格: ¥6,000 → 【21%OFF】¥4,725バンブーの持ち手がかわいい、長傘でも折りたたみとしても使える日傘。遮光率・UVカット率100%・UPF50+、雨傘と同等の撥水性で、耐久性もバッチリの「最強の日傘」。▶︎【2025】最強の日傘 日傘 UVO(ウーボ)12本骨 無地タッセル グレー 長傘 親骨55cm 通勤 通学 旅行 オシャレ 可愛い 女性 レディース UVO12K-06タッセル付きのこちらもかわいい♪こちらは長傘タイプ。▶︎【現役皮膚科医監修 JIS認証&段階収納】日傘 UVカット100遮光遮熱 折り畳み傘【業界初!安全式自動開閉】ALwgreen折りたたみ傘 大きい超軽量 2年メーカー保証●参考価格: ¥4,160 → 【40%OFF】¥2,496一般的な折りたたみ日傘よりも大きめが嬉しい日傘。▶︎マーナ (marna) Shupattoアンブレラ UV (畳む手間が無い日傘) 55cm 日傘 長傘 晴雨兼用傘 メンズ レディース (UVカット率99.9% / UPF50+ / 遮光率99.9%) 16本骨 ベルトがない閉じる傘 S509●¥8,800ベルトがないから畳む時楽ちんなShupattoアンブレラの日傘。■夏本番!おすすめのアイテム【ハンディファン&ひんやりグッズ】そしてもはや夏のお出かけの必需品となったハンディファン。こちらもAmazonで人気のアイテムをピックアップしてみました!▶︎リズム(RHYTHM) ハンディファン 2025 大風量 静音 3WAY (手持ち 首掛け 卓上) [国内メーカー] 風量5段階 Type-C対応 カラビナ&ストラップ付き 小型 携帯扇風機 Silky Wind Mobile 3.2 ダークグレー 9ZF040RH82●¥3,278(328pt (10%))手持ち、首掛け、卓上と3Way。6月25日現在では携帯扇風機ランキング1位!過去1か月で1万点以上購入されてます。▶︎【2025年モデル】 Francfranc フランフラン フレ ハンディファン ホワイト 携帯扇風機 5段階風量調整 充電池 USB充電 Type-C 対応●¥2,680人気はホワイトのようですが、Francfrancならではのポップなカラーリングのデザインも選べます!これも過去1ヶ月で1万点以上売れています!▶︎【2025新 発売・1台5役】 腰掛け扇風機 ベルトファン 強力 大風量 20dB極静音 無段階風量調整 軽量 Type-C急速充電 48H長時間稼働 腰掛け 小型 扇風機 首掛け ベルト ファン ぶら下げ 携帯 卓上 ハンディ 腰 腰掛けファン 背中 ハンズフリー コンパクト 持ち運び 暑さ対策グッズ ウエスト●過去価格: ¥5,960 → 【50%OFF】タイムセール価格¥2,980こちらは首掛けや腰につけて使用するタイプ。小さい子を抱っこしてる時にもいいかもしれないです。なんとこちらも過去1ヶ月で1万点以上売れている人気アイテム!!▶︎ピーコック魔法瓶工業(The-peacock) ピーコック 氷のう 保冷 0.15L スリム コンパクト 魔法瓶構造 冷たさキープホルダー付き 真空断熱 ミニアイスパック ホワイト ABB-16 W●¥2,709 → 【22%OFF】¥2,130保冷できる氷嚢。熱中症対策にも◎過去1ヶ月で5,000点以上売れたアイテム!▶︎Genki Ice ネッククーラー 2025年増量両面カラー大進化! 24℃凍結 クールリング クールネックリング PCM 首 冷却 首ひんやりグッズ 冷却グッズ 大人 子供 L M S XS 熱中症対策 暑さ対策グッズ 日本の企業 屋外 キャンプ アウトドア (L, ロイヤルネイビー)●¥1,999従来品よりもパワーアップしたネッククーラー。こちらも過去1か月で2000点以上売れているアイテム!ハンディではないですが、エアコンと一緒に使いたいサーキュレーターもチェック!▶︎サーキュレーター 扇風機 兼用【2025新登場&節電対策】 サーキュレーター 静音 自動首振り せんぷうき 風量6段階調節 リビング 首振り リモコン付き 省エネ タイマー付き 高さ調整可能 換気/空気循環/部屋干し 梅雨除湿 衣類乾燥 冷房/暖房 組み立て簡単 日本語取扱説明書付き 6-30畳対応●参考価格: ¥8,570 → 【18%OFF】¥6,999高さも出せるのが嬉しい!▶︎アイリスオーヤマ サーキュレーター 扇風機 静音 左右首振り 8畳 お手入れ簡単 PCF-HD15EC-W●¥3,150こちらはめちゃくちゃ売れている定番のサーキュレーター!■夏本番!おすすめのアイテム【UVカット手袋・アームカバー】▶︎[Pawinpaw] 【冷えっ冷え】アームカバー UVカット レディース 接触冷感 腕カバー ひんやり UPF50+ ロング丈 両腕 指掛けタイプ●¥999UPF50+ &UVカット98%で接触冷感。6色展開です。過去1ヶ月で6,000点以上売れてます!▶︎【2025】Wpc. UVカット接触冷感アームカバー オフ W130-001-103●¥1,980(99pt (5%))かわいいデザインのアームカバーで気分も◎。UVカット率96〜98%、UPF45〜50+と機能も申し分なし!▶︎【UVカット99%】 [LINOR] シルク アームカバー レディース uvカット ロング 冷感 さらさら 日焼け防止 白肌キープ●¥1,840シルク100%のアームカバー。日本製ブランドでUVカット率も99%以上!■夏本番!おすすめのアイテム【汗対策グッズ】▶︎by Amazon ボディシート スーパークール 無香料 30枚×3個暑〜い外から帰ってさっと汗を拭きたい時に♪▶︎前髪さらさらシート SPV74325 メンズもOK 前髪 あぶらとり リペア ベタベタ 皮脂 汗 ぺたんこ テカリ ふんわり前髪●参考価格: ¥528 → 【15%OFF】¥448暑さでベタついてしまう前髪に◎▶︎花王 ビオレメイクの上からリフレッシュシート クール [12枚入り]●¥580メイクの上からでも使えるのが嬉しい顔用のシート。▶︎【Amazon.co.jp 限定】【医薬部外品】 デオナチュレ ソフトストーンW ワキ用 直ヌリ 制汗剤 スティック 無香 1個(20g)さらさらパウダーサシェ付●¥990汗、ニオイを抑えてくれるスティック。レビュー6,700件以上で☆4.5。過去1ヶ月で1万点以上入れている人気アイテム!▶︎【Amazon.co.jp限定】 あせワキパット Riff 【まとめ買い】リフ あせワキパット あせジミ防止・防臭シート 脇汗に モカベージュ お徳用40枚(20組)×3個 (おまけ付き) 単品 40枚 (x 3)●¥1,980(¥16 / 枚)汗ジミをしっかりと防いでくれるパッド。目立ちにくいモカベージュ色。■Amazonのサブスクも総額1万円以上おトク!今回のプライムデーでもAmazonのサブスクがかなりお得になっています。総額にすると1万円以上…!? この機会に無料体験をしてみるのも◎●「Amazon Music Unlimited」初回4か月or 3か月体験無料●「Amazonオーディブル」初回3か月無料 or 3か月月額99円●対象者限定で「Kindle Unlimited」初回3か月体験無料 or 2か月499円ちなみにAmazonの電子書籍「Kindle本」が最大80%OFFのセールもすでに始まっています!☆キャンペーン期間:2025年6月17日(火) 14:00 〜 7月14日(月) 23:59※情報は6月25日現在のものです。変更の可能性もありますので、Amazonでご確認ください。まもなく開催のプライムデー、今年は先行セールと合わせて1週間! お得な一週間をぜひ楽しみましょう!文=mm