北九州vs沼津 スタメン発表
[6.14 J3第16節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 42 世良務
DF 76 坂本稀吏也
FW 19 吉原楓人
FW 24 吉長真優
FW 25 坪郷来紀
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 6 遠山悠希
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 5 篠崎輝和
DF 15 中村勇太
MF 7 沼田航征
MF 17 藤井建悟
MF 35 向井ひな太
FW 23 白輪地敬大
監督
中山雅史
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 4 長谷川光基
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 50 杉山耕二
MF 11 喜山康平
MF 17 岡野凜平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
MF 99 樺山諒乃介
FW 9 河辺駿太郎
控え
GK 27 田中悠也
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 42 世良務
DF 76 坂本稀吏也
FW 24 吉長真優
FW 25 坪郷来紀
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 71 渡邉綾平
FW 6 遠山悠希
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
控え
GK 21 前田宙杜
DF 3 ルーカス・セナ
DF 5 篠崎輝和
DF 15 中村勇太
MF 7 沼田航征
MF 17 藤井建悟
MF 35 向井ひな太
FW 23 白輪地敬大
監督
中山雅史