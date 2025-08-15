Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹

º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

 

Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹

 

 

²Á³Ê¡§³Æ600±ß

Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª

¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ö¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

 

¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹(¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯)

 

 

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á9·î15Æü

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥É¥½¥ó¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È

 

 

¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯Ì£¤Î¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡£

 

 

¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆùÆþ¤ê¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¤¢¤È¡¢»Å¾å¤²¤ËÎýÆý¤â¡ù

 

¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹(¥é¥Ã¥·¡¼&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼)

 

 

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á9·î15Æü

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹

¥é¥Ã¥·¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡£

º®¤¼¤¿¤ê¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëËè¤ËÌ£¤ï¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

 

 

Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¡Ö¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

