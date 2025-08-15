¤Ò¤ó¤ä¤ê¤«¤É¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡È¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹
²Á³Ê¡§³Æ600±ß
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ö¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹(¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á9·î15Æü
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ï¥É¥½¥ó¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥È
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯Ì£¤Î¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡£
¤¤¤Á¤´¤Î²ÌÆùÆþ¤ê¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¤¢¤È¡¢»Å¾å¤²¤ËÎýÆý¤â¡ù
¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹(¥é¥Ã¥·¡¼&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Á9·î15Æü
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥µ¥ë¥¿¥ó¥º¡¦¥ª¥¢¥·¥¹
¥é¥Ã¥·¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤Á¤´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡£
º®¤¼¤¿¤ê¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëËè¤ËÌ£¤ï¤¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¡Ö¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
²Á³Ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢È¯ÇäÆü¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ °ìÉô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¡¼¥Ù¥Ë¥¢¤ÏÈÎÇä½ªÎ»Æü°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤ò±äÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º®»¨¾õ¶·¤äÅ·¸õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢¤´°ÆÆâ¤òÁá¤á¤Ë½ªÎ»¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
©Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤Ò¤ó¤ä¤ê¤«¤É¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡ªÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹ appeared first on Dtimes.