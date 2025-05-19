¡Ö²£ÉÍ»Ô¡×¤«¤é¡Ö¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡×¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤é¡Ö¿åÆ»Âå¡×¤¬¡Ö2000±ß¡×¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¡×¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡ÖÌó3300±ß¡×
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ö¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤¿åÆ» ーÆüËÜ¤Î¿åÆ»¤ò¹Í¤¨¤ëー¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·î2Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Î¿åÆ»ÎÁ¶âÁ´¹ñÊ¿¶Ñ³Û¤Ï¡ÖÌó3300±ß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢1¥ö·î¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤¬2000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃÏ°è¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢5000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¿åÆ»ÎÁ¶â¤Ï¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤¢¤ë¥áー¥¿ー¤Î¸ý·Â¤ò¤â¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö´ðËÜÎÁ¶â¡×¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¿åÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö½¾ÎÌÎÁ¶â¡×¡¢¤³¤ì¤Ë¡Ö²¼¿åÆ»»ÈÍÑÎÁ¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¾ò·ï¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï°ìÈÌÍÑ¤Ç¥áー¥¿ー¤Î¸ý·Â¤¬20mm¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤Ï¡Ö1859±ß¡×¡Ê2¥ö·î¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ï¡Ö3190±ß¡×¡Ê2¥ö·î¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¡×¤¬¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶âÀßÄê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤ËËÉÙ¤Ê°û¤ß¿å¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¿å¸»¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¿å¸»¤¬±ó¤¤¾ì¹ç¤Ï¿åÆ»¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤À¤±³«È¯¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿å¸»¤Î¿å¼Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾ô¿å¾ì¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¹â¤¯ÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅÔ²ñ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Æ±¤¸¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ÎÄã¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç°Ý»ý¤ä³«È¯¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤À¤±¿åÆ»ÎÁ¶â¤â¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶â¡×¤Ï¶áÇ¯ÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿åÆ»´É¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ò´¹¤ä·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥¹¥È¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»ÙÊ§¤¦¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Î¤¦¤Á¡¢50%°Ê¾å¤¬¾ô¿å¾ì¤ä¿åÆ»´É¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Èñ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿åÆ»»ÜÀß¤Î¹¹¿·ÈñÍÑ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥³¥¹¥È¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1¥ö·î¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤¬2000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÃÏ°è¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢5000±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤È¿åÆ»ÎÁ¶â¤Îº¹¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·î¡¹¤Î¿åÆ»ÎÁ¶â¤¬ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï²È·×¤È¤·¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃÇ¿å¤ä»ö¸Î¤Ê¤É¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¤¤¤ÞÃÎ¤ê¤¿¤¤¿åÆ» ーÆüËÜ¤Î¿åÆ»¤ò¹Í¤¨¤ëー¡Ê3～4¥Úー¥¸¡Ë
²£ÉÍ»Ô
¤Ä¤¯¤Ð»Ô ¿åÆ»ÎÁ¶â²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー