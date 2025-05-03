¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·¯¤¬¥¨¡¼¥¹¤À¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡Ä¡×¿À¸ÍÀïÍè¾ì¤ÎÇµÌÚºä46¸ÞÉ´¾ëçý±û¤µ¤ó¤Ë¾Î»¿Â³¡¹
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬3Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@visselkobe)¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè14Àá¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï(¡û2-0)¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯9·î¤ÎJ1Âè28Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï(¡û1-0)¡¢¿À¸Í¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿2024Ç¯11·î¤ÎJ1Âè38Àá¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï(¡û3-0)¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍè¾ì¡£Ë¬¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ë3Àï3¾¡¤È¡¢¸«»ö¤Ê¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Î¥ì¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ö30¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï»î¹ç¸å¡¢²þ¤á¤Æ¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤Î½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤È¥È¥â¥Ë30¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹ º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ê»¤»¤ÆÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤ò4Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¾¡Íø¤Î½÷¿À!¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤¬Íè¤¿»þ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ï°Û¾ï¡×¡Ö3Ï¢ÇÆ³ÎÄê¡×¡Ö·¯¤¬¿À¸Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ÂÀÓ»Ä¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤¤?¾Ð¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤ì¤ÐÌµÇÔ¤ä¤Ã¤¿Àâ¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³§¶Ð¾Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ä´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯9·î¤ÎJ1Âè28Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï(¡û1-0)¡¢¿À¸Í¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿2024Ç¯11·î¤ÎJ1Âè38Àá¡¦¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï(¡û3-0)¤ËÂ³¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍè¾ì¡£Ë¬¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ë3Àï3¾¡¤È¡¢¸«»ö¤Ê¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï»î¹ç¸å¡¢²þ¤á¤Æ¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤Î½¢Ç¤¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤È¥È¥â¥Ë30¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹ º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ê»¤»¤ÆÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤ò4Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¾¡Íø¤Î½÷¿À!¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤¬Íè¤¿»þ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ï°Û¾ï¡×¡Ö3Ï¢ÇÆ³ÎÄê¡×¡Ö·¯¤¬¿À¸Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ÂÀÓ»Ä¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤¤?¾Ð¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤ì¤ÐÌµÇÔ¤ä¤Ã¤¿Àâ¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³§¶Ð¾Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤ä´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
/— ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í (@visselkobe) May 3, 2025
ÇµÌÚºä46 #¸ÞÉ´¾ëçý±û ¤µ¤ó#¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í 30¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤!
¡À
º£Æü¤Î²¬»³Àï¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿⚽✨
¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï½¢Ç¤È¯É½¤â
¸ÞÉ´¾ë¤µ¤ó¤È¥È¥â¥Ë30¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹☺º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!
https://t.co/cVXu1qTTJ5#visselkobe¡Ä pic.twitter.com/5SHMrhUqv4