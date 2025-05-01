¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ÎÊÆ¹ñ¡×Ë¬Ìä¼Ô¤¬¸º¾¯¡¡°ÜÌ±¶¯¹Å»ÑÀª¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶ÇØ·Ê¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û1·î¤ÎÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é³°¹ñ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î¤ÏÌó220Ëü¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.4¡ó¡£3·î¤ÏÆ±¥Þ¥¤¥Ê¥¹11.6¡ó¤ÎÌó239Ëü¿Í¤Ç¡¢ÃæÊÆ¤äÀ¾²¤¤«¤é¤Î¸º¾¯Éý¤¬Âç¤¤¤¡£ÉÔË¡°ÜÌ±¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â´¶¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÂçÎ®¹Ô¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±µÒ¤ÎÊÆ¹ñÎ¥¤ì¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢´Ñ¸÷¶È³¦¤ÏÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÅ¦È¯¤ä¶¯À©Á÷´Ô¤Î¿ä¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¹çË¡Åª¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤òÍ½Ìó¤»¤º¤ËË¬¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Î¶õ¹Á¤ÇÆþ¹ñµñÈÝ¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï4·î23Æü¡¢Ë¬Ìä¼Ô¸º¾¯¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£