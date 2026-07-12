アメリカニューヨーク・タイムズは、トランプ大統領の専用機に安全保障上の問題があると報じた自社の記者に対し、トランプ政権が召喚状を出したと報じました。ニューヨーク・タイムズによると、トランプ政権が10日、カタールから贈られたトランプ大統領の新しい専用機にミサイル攻撃への対応など安全保障上の問題があったなどと報じた自社の記者に対し、大陪審での証言を求める召喚状を出したと報じました。この捜査をめぐっては