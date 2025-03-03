ライカのズミルックス光学レンズ搭載で卓越した写真・動画撮影機能を備えた「Xiaomi 15 Ultra」発表
Xiaomiが、モバイル端末や技術の見本市・MWC(Mobile World Congress)2025でスマートフォン「Xiaomi 15」シリーズを発表しました。すでに「Xiaomi 15」と「Xiaomi 15 Pro」の2機種が中国で先行して発売されていますが、新発表の「Xiaomi 15 Ultra」はフラッグシップ機として世界のライバルと戦える機体となっています。
https://www.mi.com/uk/product/xiaomi-15-ultra/
Xiaomi 15 series offer 6-year update guarantee - XiaomiTime
https://xiaomitime.com/xiaomi-15-series-offer-6-year-update-guarantee-24976/
Xiaomi 15 Series Unveiled: A New Era In Mobile Photography | Ubergizmo
https://www.ubergizmo.com/2025/03/xiaomi-15-series-unveiled/
Xiaomi 15 UltraとXiaomi 15の主要なスペックは以下のような感じ。
Xiaomo 15 UltraXiaomi 15画面6.73インチ WQHD+(3200×1440) AMOLEDディスプレイ
リフレッシュレート 最大120Hz
Xiaomi Shield Glass 2.06.36インチ(2670×1200) AMOLED CrystalResディスプレイ
リフレッシュレート 最大120 Hz
Xiaomi Shield GlassプロセッサSnapdragon 8 Elite Mobile
CPU：Prime Core×2 最大4.32GHz
Performance Core×6 最大3.53GHz
GPU：Adreno GPU
AI：Qualcomm AI engine本体寸法161.3mm×75.3mm×9.35mm(Black/White)
161.3mm×75.3mm×9.48mm(Silver Chrome)152.3mm×71.2mm×8.08mm(Black/White/Green)
152.3mm×71.2mm×8.48mm(Liquid Silver)重量226g(Black/White)
229g(Silver Chrome)191g(Black/White/Green)
192g(Liquid Silver)カメラライカ23mmメインカメラ 50MP f/1.63 焦点距離23mm相当
ライカ200MP超望遠 200MP f/2.6 焦点距離100mm相当
ライカ70mmフローティング望遠 50MP f/1.8 焦点距離70mm相当
ライカ超広角カメラ 50MP f/2.2 焦点距離14mm相当
32MP インディスプレイ自撮りカメラ f/2.0 焦点距離21mm相当ライカメインカメラ 50MP f/1.62 焦点距離23mm相当
ライカ60mmフローティング望遠 50MP f/2.0 焦点距離60mm相当
ライカ超広角カメラ 50MP f/2.2 焦点距離14mm相当
32MP インディスプレイ自撮りカメラ f/2.0 焦点距離21mm相当メモリ16GB12GBストレージ512GB/1TB256GB/512GBバッテリー5410mAh5240mAhOSXiaomi HyperOS 2
最大の特徴はライカ・ズミルックスレンズを搭載している点で、焦点距離23mm相当のメインカメラのほかに焦点距離70mm相当の望遠レンズ、焦点距離100mm相当の超望遠レンズ、焦点距離14mm相当の超広角レンズが利用できます。また、フロントカメラは焦点距離21mm相当のインディスプレイカメラとなっています。
カラーは3色展開。
「Silver Chrome」はレンズに合わせてクラシックなカメラを思わせるデザインとなっています。
背面にシルクのような柄が施された「White」
レンズ周りの赤いリングが特徴的な「Black」
価格は、イギリスではメモリ16GB＋ストレージ512GBのモデルが1299ポンド(約24万6000円)で販売されることになっています。