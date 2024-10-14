¡ÖÍü¤Ï¾ø¤¹¤È¥Î¥É¤Ë¥¤¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â...¡¡¹³¤¤¤¬¤¿¤¤àÍ¶ÏÇá¤Ë8.5K¿Í¶¦´¶
¿§¡¹»î¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢·ë¶É¤¤¤Ä¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1¤Ä¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦......¡£
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö¤È¤â¤À¤Á¤ËÇ¦¼Ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¡×¤äX¤ËÌ¡²è¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¡Ê¡÷WANKOnin¡Ë¤µ¤ó¡£
2024Ç¯10·î3Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÍü¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤¬½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦Íü¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍü¤Ï¾ø¤¹¤È¹¢¤Ë¥¤¥¤¤é¤·¤¤¡×
¹¢¤Î´¥Áç¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¡¢¤Õ¤È¤½¤ó¤ÊÆ¦ÃÎ¼±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¤µ¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÁáÂ®»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬......¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ì¡ÖÅ¨¡×¤¬¤¤¤¿¡£
¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½...
¤Á¤ç¤¦¤ÉÄº¤¤â¤Î¤ÎÍü¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾ø¤·Íü¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Íü¤Ï¤¤¤«¤ó¤»¤ó¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¤µ¤ó¤Î¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê²ÌÊª¡×¤Ç......¡£
¾ø¤·Íü¤Ë¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾å¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Ãæ¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¤¤Æ......¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Íü¡£¾Ð´é¤ÇËËÄ¥¤ë¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Öº£Æü¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×
Íü¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â´°àú¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÃÇ®¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡ª
»×¤ï¤Ì¡ÖÅ¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¤µ¤ó¼«¿È¡£Íü¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í......¡£
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥ï¥ó¥³¥í¤â¤Á¤Ù¥ñ¤µ¤ó¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï8500·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÌÊª¤¢¤ë¤¢¤ëw¡×
¡Ö¥Ü¥¯¤â¥Ê¥·¡ÊÏÂÍü¡Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡×