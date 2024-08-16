¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡É¤Ë±Æ¶Á¤â¡ÄMLB¤¬¾×·â¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤ò¸¡Æ¤¡¡ÊÆÊóÆ»¡ÖÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¡×
MLB¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¡Ö¿·¥ë¡¼¥ë¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤¬¡È¾×·â¡É¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡ÊÅêµå»þ´ÖÀ©¸Â¡Ë¡¢¼éÈ÷¥·¥Õ¥È¤Î¶Ø»ß¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎµðÂç²½¡¢¸£À©¤Î²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤É¿·¥ë¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¤Ç¤â3¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤«¡¢³ºÅö¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÅê¼ê¸òÂå¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç»þ´ÖÃ»½Ì¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¡ÊMLB¤Ï¡ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤è¤êÄ¹¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÄ¹¤¯»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤·¤Æ¼ê½Ñ¼¼¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤â¡¢Èà¤é¤ÎË¾¤ß¤À¡×¤È¿·¥ë¡¼¥ë¸¡Æ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ç¤ÏMLB¤Ï¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò²óÉü¤µ¤»¡¢²ø²æ¤Î¹¤Þ¤ê¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¡¢¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â6¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö100µå¤òÅê¤²¤ë¡×¡Ö¼«ÀÕÅÀ4°Ê¾å¡×¡Ö²ø²æ¡×¤Ç¤Ï6²ó¤ò»ý¤¿¤º¤Î¹ßÈÄ¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦·×²è¡£¤¿¤À¡¢²ø²æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ßÈÄ¸å¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥»¥¹¡¦¥ë¡¼¥´Åê¼ê¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢ºÇÄã¤Ç¤â6²ó¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¡Ö6²ó°Ê¾åÅê¤²¤ë¡×¤³¤È¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2014Ç¯¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿¶ÑÅêµå²ó¿ô¤Ï¡Ö5.97²ó¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¡Ö5.25²ó¡×¤È¸º¾¯¡£¤µ¤é¤Ë3A¤Ç¤Ï¡Ö4.3²ó¡×¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±µ¼Ô¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÍèµ¨¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Éü³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÉ¬»ê¡£¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌîµå¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¤¬Ë¬¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë