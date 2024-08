焼き鳥の名店「丈参」が東京に帰ってきた！ 希少部位のコースを堪能（東京・築地）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は人形町にあった予約困難店が、北海道に移転し、その後再び東京に戻り再出発した店。なかなかお目にかかれない希少部位を楽しめます。

丈参(東京・築地)

2024年7月12日「丈参(たけさん)」が築地にオープンしました。以前は人形町に店舗があり、惜しまれながら閉店した後、北海道に移転。そして東京に戻って再スタートを切りました。

店舗の扉 写真:お店から

店主は、ミシュランガイドにも掲載され東京で最も予約がとれない店と言われる名店、白金「酉玉」で数年間修業をした後、2007年12月に独立し、人形町に「丈参」をオープンします。

「そろばん(首肉)」「おたふく(リンパ腺)」など他ではなかなかお目にかかれない希少部位を丁寧な火入れで提供。ミシュランガイドのビブグルマンや「食べログ 焼鳥 百名店」に選ばれるなど注目を集め、予約必須の人気店となります。その後、人形町の店を閉めて、北海道へ移住。札幌で「丈参」をオープンすると、こちらでも人気を集めます。2年半、北海道で営業した後、再び東京へ。今回は築地に店を構えました。

店舗内観。和モダンの大人が落ち着ける空間 写真:お店から

場所は、築地駅から歩いて5分ほど。築地本願寺、築地川公園を越えた路地裏のビルの2階にあります。席はカウンター席10席のみ。席間がゆったりとし、落ち着いた雰囲気の中で焼き鳥を楽しむことができます。

味付けも部位に合わせて変えている 写真:お店から

メニューは内臓系も含んだおまかせコース(7,150円/税込)のみ。コース内容はお通しと焼き物8本、〆もの。この内容にプラスして、お好みの串を追加することもできます。紀州備長炭を使い、一本一本、部位によって焼き加減を変えるなどのこだわりは健在。職人技が光る焼き鳥を楽しめます。

築地に移転したことで、人形町時代から付き合いのある鶏肉卸が同じ町内となり、より新鮮な鶏肉を仕入れることができるようになったとのこと。これにより、通常は希少と呼ばれる部位もコースの中で気軽にいただけます。

炭火で焼く香ばしさもおいしさの一つ 写真:お店から

コースとは別に人形町店でも好評だった「白レバーのたたき」「鳥わさ」などの前菜も用意。ドリンクはシャンパーニュをはじめとしたワインをリーズナブルな価格で提供。焼き鳥とワインのマリアージュを楽しむのもいいですね。

旬の野菜を使った串も好評 写真:お店から

「最初から最後まで何食べてるかわからないけど、全部おいしかったと言われたら本望」と語る店主。人形町で「丈参」を楽しんでいたファンには、待ちに待った復活。予約が難しくなる前に出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

おまかせコース(7,150円/税込)内の一品 出典:シャンパン命さん

『本日初日に予約が取れて伺いました。希少部位の焼鳥も美味しいし、合間の野菜もレベルが高くて文句なしです。お酒のラインナップも多数あり、その日の気分でいろいろ飲めそうです。これからもリピートさせていただきます』(シャンパン命さん)

<店舗情報>◆丈参住所 : 東京都中央区築地6-12-10 2FTEL : 03-6278-8914

文:小田中雅子

