宮崎vs大宮 スタメン発表
[7.27 J3第23節](いちご)
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 15 辻岡佑真
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
MF 8 力安祥伍
MF 38 楠大樹
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 20 阿野真拓
控え
GK 21 清水羅偉
DF 4 大武峻
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 34 遠藤光
MF 42 永長鷹虎
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 20 下口稚葉
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 49 大澤朋也
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
DF 33 和田拓也
MF 39 泉澤仁
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 15 辻岡佑真
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
MF 8 力安祥伍
MF 38 楠大樹
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 20 阿野真拓
控え
GK 21 清水羅偉
DF 4 大武峻
MF 5 坂井駿也
MF 7 魚里直哉
MF 34 遠藤光
MF 42 永長鷹虎
監督
大熊裕司
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 20 下口稚葉
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 49 大澤朋也
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
DF 33 和田拓也
MF 39 泉澤仁
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
監督
長澤徹