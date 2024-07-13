大宮vs讃岐 スタメン発表
[7.13 J3第21節](NACK)
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 40 志村滉
DF 20 下口稚葉
MF 17 中野克哉
MF 35 清水祐輔
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
FW 19 赤星魁麻
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
DF 16 奥田雄大
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
FW 23 岩岸宗志
FW 30 丹羽詩温
監督
米山篤志
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 40 志村滉
DF 20 下口稚葉
MF 17 中野克哉
MF 35 清水祐輔
MF 39 泉澤仁
FW 28 富山貴光
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
FW 19 赤星魁麻
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
DF 16 奥田雄大
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
FW 23 岩岸宗志
FW 30 丹羽詩温
監督
米山篤志