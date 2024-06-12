大分vs鹿児島 スタメン発表
[6.12 天皇杯2回戦](レゾド)
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:亀川哲弘、田代雄大
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 香川勇気
DF 23 小野俊輔
DF 31 ペレイラ
MF 19 小酒井新大
MF 35 佐藤丈晟
MF 36 松岡颯人
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
FW 21 鮎川峻
FW 41 キム・ヒョンウ
控え
GK 24 西川幸之介
DF 25 安藤智哉
DF 3 デルラン
MF 10 野村直輝
FW 11 渡邉新太
FW 29 宇津元伸弥
FW 93 長沢駿
監督
片野坂知宏
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
DF 29 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 11 五領淳樹
MF 25 端戸仁
MF 35 中原秀人
MF 39 河辺駿太郎
FW 9 有田光希
控え
GK 13 松山健太
DF 4 広瀬健太
MF 14 野嶽寛也
MF 15 井堀二昭
MF 20 圓道将良
MF 65 西堂久俊
FW 36 米澤令衣
監督
浅野哲也
※19:00開始
主審:清水勇人
副審:亀川哲弘、田代雄大
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 香川勇気
DF 23 小野俊輔
DF 31 ペレイラ
MF 19 小酒井新大
MF 35 佐藤丈晟
MF 36 松岡颯人
FW 13 伊佐耕平
FW 20 木許太賀
FW 21 鮎川峻
FW 41 キム・ヒョンウ
控え
GK 24 西川幸之介
DF 25 安藤智哉
DF 3 デルラン
FW 11 渡邉新太
FW 29 宇津元伸弥
FW 93 長沢駿
監督
片野坂知宏
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 大野哲煥
DF 5 井林章
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
DF 29 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 11 五領淳樹
MF 25 端戸仁
MF 35 中原秀人
MF 39 河辺駿太郎
FW 9 有田光希
控え
GK 13 松山健太
DF 4 広瀬健太
MF 14 野嶽寛也
MF 15 井堀二昭
MF 20 圓道将良
MF 65 西堂久俊
FW 36 米澤令衣
監督
浅野哲也