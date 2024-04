太陽のように明るい5歳女児が今月25日、TikTokでライオンの鳴き声を真似した動画を投稿したところ大バズり。印ニュースメディア『NDTV.com』などが伝えて「リアルすぎる」「音を被せているのかと思った」「この子のキャラが最高!」などと大きな注目を集めている。【この記事の動画を見る】英スコットランドに住む2児の母エイミーさん(Amy)が25日、SNSに長女ライリー・ケイ・スコットちゃん(Riley Kay Scott、5)がライオンの鳴き声を真似する動画を投稿したところ、5日間の再生回数がInstagramで1700万回超、TikTokでは1300万回超という驚異の数字を叩き出した。

実はライリーちゃん、この投稿の前日に母と2人で"動物"をテーマにしたショッピングに出かけ、アニマルプリントのドレスや耳付きカチューシャなどを購入。買い物前に大興奮で「私は動物の鳴き声の真似が上手いのよ」と語り、「ガオー」とライオンになりきって吠えていた。そしてこの動画が多くの人の目に留まり、「あのライオンの鳴き声が素晴らしかった」「もう一度真似してみて」といった声が殺到。エイミーさんが翌日、娘のライオンの鳴き声にフォーカスした動画を投稿したところ、これが大きな反響を呼んだ。動画ではエイミーさんが、ライリーちゃんに昨日のライオンの鳴き声が素晴らしかったことを伝え、「動画を見た誰もが『リアル(本物)ね』と話しているようよ」と話しかける。するとライリーちゃんは、「そうよ。あれはリアル。本当にリアル。リアルなライオンの鳴き声なのよ」と言って「ガオ〜」と吠え、エイミーさんは思わず笑い出してしまう。それでもすかさず「どうやってそんなに上手くなったの?」と質問すると、ライリーちゃんは「練習したのよ。知っているでしょう。小さい頃は『ロア(Roar)、ロア(Roar)』だったけど、そのうち『ゴォ』となって…」と説明して小さく息を吐き出し、「それから『ガオー』になったのよ」と本物のライオンのように吠えてみせた。これにはエイミーさんが「私にはできないけど、どうすればいいの?」と実際の鳴き方を尋ねており、ライリーちゃんは「息を溜めて」と言って口を膨らませ、「吹き出すのよ」と答えてから、「ガオー」と口を縦に開けてライオンの真似をしてみせた。するとエイミーさんは再び笑い出し、ライリーちゃんは肩をすくめてちょっぴり恥ずかしそうに笑顔を見せながらも、その後は元気に「練習が必要なのよ。ママは上手じゃないけど、私はエキスパートだからね」とポーズを取り、もう一度「ガオ〜」と吠えてみせるのだった。ライリーちゃんの鳴き声はとても5歳児とは思えないリアルなもので、テックインサイト編集部からはエイミーさんに、「ライリーちゃんはライオンのほかに得意な鳴き声はあるのか」「ライリーちゃんはいつぐらいからライオンの鳴き声の真似ができるようになったのか」などについて質問を投げかけている。そしてこの動画には、次のようなコメントが寄せられている。「本当にライオンの鳴き声のようね。」「音を被せているのかと思ったわ。」「どうやったらあんなふうに音を出せるの? 説明されたとおりにやってみたけど、あの音は出せなかった。」「私がやるとまるで、瀕死のフグのようになってしまうのよ。」「オーマイガー。大爆笑!」「私は南アフリカに住んでいるけど、この鳴き声は的確よ。それにしてもなんてキュートなの!」「この子はまるでママのクローンね。」「双子のよう。」「この子のキャラが最高! 可愛すぎるわ。」「まるで太陽の光のような子。それに幸せいっぱいね。」「今朝、ラジオでライリーちゃんのことが話題になっていたわよ。」「ママはライリーちゃんが大好きなのが伝わってくる。優しくて最高ね。」なおエイミーさんはショッピングから2日後、動物グッズに身を包み大興奮の娘を劇場に連れて行き、ミュージカル『マダガスカル』を鑑賞したそうで、ライリーちゃんは「最高に楽しかったわ」と満面の笑みを見せていた。ちなみに昨年12月には、小さな赤ちゃんが"マッチョ"な男を演じる父の真似をする様子がSNSでシェアされ「この親にしてこの子あり」と注目されていた。