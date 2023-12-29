¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¡¹õÌÚÆ·¤«¤éà±üÍÍ¤Ï²¿ÅÀ¡©á¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌÚÆ·¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¡£²»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£é£îÊ¡²¬¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¡¢Âç¸ç¤ÈÊ¡²¬¤Î²°Âæ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡×¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾ËÜ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡Ë²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡££³£°ÅÀ¤°¤é¤¤¡££³£°ÅÀ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï¹õÌÚ¤¬¾¾ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö±üÍÍ¤Ï²¿ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»þ²Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¤È¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£¸À¤¤Êý°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É»þ²Á¤Ç¤¹¡£¡Ê£±£°£°ÅÀ¤È²óÅú¤·¤¿¥Î¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¾ï¤Ë£±£°£°ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±³¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤¬¡ÖÅÀ¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æà²Ö¥Þ¥ëá¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¾¾ËÜ¤Ï¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¤ä¤Ê¡£Ì¤Á½Í¤Î¤¹¤Ù¤êÊý¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡£¹õÌÚ¤â¡Öº£¤Î¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£