Ý¯°ææÆ¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¹ßÈÄ¤Ê¤·¤ÎÎ¢»ö¾ð¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º°ÍÂ¸¾É¤Î¥Ä¥±
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬Â³¡¹¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ã£Íµ¯ÍÑ¸«Ä¾¤·¤òÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÆ°¤¤ÏÁ´¤¯à°Û¼Áá¤À¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£±£´Æü¡¢£±£°·î´ü²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê£´£±¡Ë¤¬ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÊÑ¹¹¤Ê¤·¡×¤È¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â¹ßÈÄ¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÁ´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï£±£³Æü¤Ë£±£°·î´ü²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö±Æ¶Á¤Ê¤·¡×¤È·ÑÂ³¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¤ËÆü¥Æ¥ì¤âÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤ò¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¥Æ¥ì¤Ç¡¢ºÇ¤âÃí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÝ¯°æ¤Î°·¤¤¤À¡£¡Ö£ú£å£ò£ï¡×¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£±£°·î¤Ï·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¹ßÈÄ¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢´ë¶È¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÁ´¤¯°ã¤¦ÂÐ±þ¤À¡££±£´Æü¤âÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿£Ã£Í¤Î¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¡£Ý¯°æ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÏÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£Ì¾¤À¤¿¤ë´ë¶È¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÂÎ¥Ê¥¼¤Ê¤Î¤«¡©¡¡
¡Öº£¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤ÄÊÑ¤ï¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë¤³¤ì¤«¤éÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ê¤É¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤ÆÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹»þ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³Æ¶É¤È¤âÀè¿Ø¤òÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤Î¶É¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢±¦¤Ø¤Ê¤é¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Æ¶É¤¬¥Á¥¥ó¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Á´°÷¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»ö¾ð¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¡ÖÊÑ¹¹¤Ê¤·¡×¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£Ã£Íµ¯ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¤¤Äà¹ßÈÄ¥É¥ß¥Îá¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£