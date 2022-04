自分を取り巻く外界が現実のものだと感じられないという非現実感、自分自身の存在の確かさが感じられないという空虚感、自分の体が自分のものだと感じられないという非自己所属感を伴う精神症状を「離人症」と呼びます。仮想現実(VR)によってこの離人症が誘発される可能性が、ドイツにあるボン大学の精神医学・心理療法科の研究チームによって示唆されています。

Virtual reality induces symptoms of depersonalization and derealization: A longitudinal randomised control trial - ScienceDirect

https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107233

Virtual reality can induce mild and transient symptoms of depersonalization and derealization, study finds

https://www.psypost.org/2022/04/virtual-reality-can-induce-mild-and-transient-symptoms-of-depersonalization-and-derealization-study-finds-62831

これまで、VR技術の利用が非現実感や空虚感、非自己所属感を引き起こす可能性が指摘されていました。ボン大学のニクラス・ブラウン氏らの研究チームは、VRがもたらす真の効果をより明確に理解するために、縦断的な無作為化対照試験を行いました。

研究の動機について、「私たちは、VRが人々の現実感に強く影響を与えることができる技術であるため、VRに触れた後だと、現実世界に対する現実感にも影響が見られるのではないかと考えました。そして、実際にインターネットではVRゲーマーがさまざまな解離症状や疎外感を訴えているフォーラムを見つけました。私たちはVRが本当に離人症を引き起こす可能性がるかどうかを調べるために、この研究を実施しました」と述べています。

研究チームは、精神科の既往歴や神経障害との診断歴がない80人の被験者にヘッドマウント型のVRデバイス、あるいは従来のPCデバイスを使って、人気ロールプレイングゲーム「The Elder Scrolls V: Skyrim」を30分間プレイさせました。参加者はプレイ直前・プレイ直後・プレイから1日後・プレイから1週間後という4つのタイミングで、離人症の度合を測定するための(PDFファイル)ケンブリッジ離人尺度を用いて、離人症の度合や感情反応性、VRによる乗り物酔い、知覚的な現実感などの評価を行いました。

VR版The Elder Scrolls V: Skyrimがどんなゲームなのかは、以下の予告編ムービーを見るとわかります。

The Elder Scrolls V: Skyrim VR PC版トレーラー - YouTube

その結果、VRデバイスでプレイした参加者とPCでプレイした参加者の両方で、非現実感と空虚感が増幅するとわかりました。しかし、VRデバイスでプレイした参加者の方が、より大きく増幅する傾向が観察されたとのこと。また、ゲームから得られる知覚的な現実感は、PCでプレイするよりもVRデバイスでプレイする方が優位に高く評価されることがわかりました。これはつまり、VRの方が通常のゲームよりも現実感に対する影響が大きいことを意味します。

ブラウン氏は「我々の研究は、30分のVR使用で軽度の脱人格化と脱現実化といった離人症が誘発されることを示しました。しかし臨床的に重要なレベルには達しておらず、VR使用後に直接明らかになる程度です。VRによって長期的な離人症が引き起こされるのか、長期的なVRの使用によって離人症がどの程度強まるのかはまだ不明で、さらなる調査が必要です」と述べています。

また、ブラウン氏は「我々はこれまで1つのVRゲームでしか調査を行っていません。そのため、我々の研究結果が他のVRゲームにも当てはまるかどうかは不明です。また、今回の研究では健康な個人のみを対象としたため、精神病のリスクが高い人や不安障害などを抱える人は調査対象外となっている点も注意が必要です」と述べました。