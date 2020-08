ソニーミュージックと韓国の大手芸能プロダクション・JYPの合同オーディション・プロジェクト『Nizi Project』の総合プロデューサーで“理想の上司”として話題を呼んでいるJ.Y. Park(パク・ジニョン)氏が、アーティスト・J.Y.Parkとして新曲「When We Disco (Duet with SUNMI)」、日本で初のベストアルバム『J.Y. Park BEST』を立て続けにリリースすることが発表された。TWICEやNiziUの生みの親としてはもちろんのこと、アーティストとしても数々のヒット曲を生み出してきたJ.Y.Parkの待望の新曲「When We Disco (Duet with SUNMI)」は、12日午後6時にデジタルシングルとして配信リリースすることが決定。詳細は明かされていないものの、元Wonder GirlsのSUNMIとのデュエットとなる。さらに、日本で初のベストアルバム『J.Y. Park BEST』を10月7日に発売することも決定。J.Y. Parkがアーティストとしてこれまで韓国でリリースしてきた数々のヒット曲から厳選した名曲の数々を収録する。虹プロの課題曲としてもおなじみとなった曲をはじめ、虹プロを通じてファンになった人たちへの入門編としても楽しめる1枚になりそうだ。初回生産限定盤には、『Nizi Project』で話題を集めた名言の数々を収録したJ.Y. Park語録(別冊ブックレット)を封入。番組の中で、練習生にかけた言葉の数々が視聴者の心に刺さり、数多くの「名言」として番組の枠を越えて大きな話題を呼んだ。そんな珠玉の名言の数々を集めた「語録」は、それ単体でもヒットしそうな貴重な1冊になるに違いない。語録にJ.Y. Parkの直筆サインが入った「直筆サイン入りJ.Y. Park語録」がもらえるプレミア・チャンスに挑戦できる応募ハガキも封入される。