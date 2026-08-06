蕎麦チェーン「ゆで太郎」を展開する「ゆで太郎システム」は最低1.7万円のベースアップにより、2027年度の大卒初任給が35.5万円になると公表した。一部職種の高卒初任給も31.7万円に引き上げた。別途、新卒入社者全員に10万円のお祝い金も支給する。

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ゆで太郎は信越食品が開発した業態だ。マスターフランチャイズ（主要加盟）契約により、ゆで太郎システムが200店舗以上を展開する。近年は「もつ次郎」との併設店形式によるメニューの豊富さが消費者に受け、店舗数を拡大した。

27年度の大卒初任給は吉野家ホールディングスが約24万円で、サイゼリヤが最大約27万円。ゆで太郎は非上場ながら業界トップクラスの給与水準となる。

「ゆで太郎は特定技能の外国人材も積極的に雇用してきた。同社が得意とする郊外や地方都市は、そもそも人を集められないため、都市部の企業より初任給を高くするしかない。現代の若者は郊外の30万円より、大都市の25万円の仕事を選ぶ」（外食関係者）

労務行政研究所の調査によると、東証プライム上場企業の26年度平均初任給は高卒が21.8万円で大卒が26.6万円だった（205社の集計）。外食産業ではこの水準に満たない企業も多いが、好調なチェーンを中心に30万円台に到達する企業が増えている。

焼肉きんぐを展開する物語コーポレーションも、27年度の大卒初任給を前年の25.9万円から30万円へと大幅に引き上げた。23年から正社員のベースアップを継続しており、従業員の経済的な安定の確保と採用競争力の向上が目的だという。同社も近年、ファミリー層の支持を集め、店舗数を拡大してきた。売上高と利益は過去最高を更新し続けている。

王将フードサービスは25年度から大卒初任給を30万円に設定。すき家やはま寿司を展開するゼンショーHDは26年度入社の実績で、学部卒約32万円、博士了36万円だ。

「きつい仕事で最初の離職率が高いため、給料でつなぎとめる狙いがある。大手が人材確保のためだけに地場の飲食店を買収し、後にその店を畳むという事例もある。それほど外食の人手不足は深刻だ」（前出の外食関係者）

政府は4月、外食業分野における特定技能1号の受け入れを停止した。制限5万人に対し、2月末時点で約4.6万人に達したためだという。大手は積極的に彼らを雇用しているため、受け入れ制限が続けば人手不足はさらに深刻になるだろう。若者による大都市への集中化も止まりそうにない。人材の争奪戦に向けた初任給の引き上げは今後も続きそうだ。

（山口伸／ライター）