女子ゴルフの桑木志帆選手が快挙です。海外メジャー、全英女子オープンでプレーオフを制し初優勝を手にしました。首位と3打差の2位から出た桑木選手は、5アンダーでトップと並びプレーオフに突入。その1ホール目。第1打をラフに打ち込んでしまいますが、第3打でスーパーショット。ピンそばに寄せる絶妙な一打で、このホール、パーをセーブ。ピンチを切り抜けます。そしてプレーオフ2ホール目。決めれば優勝のウイニングパット。プ