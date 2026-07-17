きょうの株価は一時、4100円以上値下がりする大荒れの展開となりました。東証から中継です。

まさに「パニック売り」。AIや半導体関連企業の成長に対する大きな期待感がしぼんだことで、日経平均株価は大きな値下がりとなりました。

朝方から大幅に値下がりしていた株価ですが、午後に入って一段と下げ幅を拡大。一時、4100円と大幅に値下がりし、6万3000円を割り込む場面もありました。

結局、2694円安い6万4141円で取引を終えています。

きょう、株価を押し下げたのはAIや半導体関連の銘柄です。ニューヨーク市場でハイテク関連の銘柄が多い指数が値下がり。これまでAIに関わる企業への期待感を背景に、関連の銘柄が急ピッチに買われていたことから警戒感が強まって売り注文が広がりました。

市場をけん引していたキオクシアはストップ安となり、先月につけた最高値の半分と売りが集中しました。

市場では「不安感から売りが売りをよぶ展開となった」との声があり、AIや半導体関連企業は市場の期待どおりの実態を伴っているのか今後の決算などが注目される展開となります。