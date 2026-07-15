高温の車内にモバイルバッテリーを放置していると、膨張した内部から煙が立ち始め、炎が激しく燃え広がりました。NITE（製品評価技術基盤機構）によりますと、この5年間でリチウムイオン電池を搭載した製品の事故は2140件発生していて、製品別ではモバイルバッテリーの事故が最も多くなっています。事故は、気温が上昇する夏場にかけて増加傾向となっていて、NITEは、本格的な夏が到来する中、高温となる場所では使用や保管をしな