新疆ウイグル自治区トルファン市の火焔山の麓に位置する世界で最も標高の低い超深層・超重質油田であるルクチン油田の累計原油生産量が1000万トンを突破したことが29日、中国石油への取材で分かった。超深層・超重質油とは、地下数千メートルに埋蔵され、粘度が通常の原油の100倍以上に達し、常温では黒い泥のような状態でほとんど流動性を持たない極めて採掘が困難な石油資源を指す。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）