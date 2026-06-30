国内女子ツアー第16戦「EARTH MONDAMIN CUP」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】“キュート×ビューティフル”な韓流選手はこんな感じ今大会で日本ツアー初優勝を果たしたパク・ヒョンギョン（韓国）がツアー最高額の7200万円を獲得。ツアーメンバーではないため、賞金ランキング対象外となっている。2位タイに入った小林光希と稲垣那奈子は3160万円を獲得。それぞれ通算6195万2313円で16→5位、3751万500円で6