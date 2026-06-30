「言葉が適切でなかった点もあったと、まずは反省しています」6月29日、記者団の前でこう釈明したのは、自民党・中曽根弘文法改正実現本部長（80）。皇室典範改正をめぐる議論が大詰めを迎える中、前日に富山で行われた講演会における同氏の発言が大ヒンシュクを買っているのだ。「中曽根氏は28日の講演で、皇族数確保の議論に絡み、愛子さまの皇位継承を“ありえない”と発言。そのほか、“愛子さまが天皇になった場合、結婚する