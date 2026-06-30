ネット界隈で“モテジョ”と話題なのが、YouTuberのてんちむこと橋本甜歌（32）である。元青汁王子こと実業家の三崎優太氏（37）と今年1月30日に入籍したことを3月に発表。ラブラブな様子をSNSで発信しているのだが、元カレが起業家の溝口勇児氏（41）で、2人はビジネスパートナーだった。【もっと読む】てんちむ“ウソ商品”に問い合わせ2万件以上でも活動再開元カレの溝口氏は、起業家で経営エンタメ番組「REAL VALUE」のCEO