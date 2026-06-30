ネット界隈で“モテジョ”と話題なのが、YouTuberのてんちむこと橋本甜歌（32）である。元青汁王子こと実業家の三崎優太氏（37）と今年1月30日に入籍したことを3月に発表。ラブラブな様子をSNSで発信しているのだが、元カレが起業家の溝口勇児氏（41）で、2人はビジネスパートナーだった。

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元カレの溝口氏は、起業家で経営エンタメ番組「REAL VALUE」のCEO、格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」のCOOで、現在、三崎氏とは「サナエトークン」プロジェクトを機に仲違い中。

ともに超金持ち実業家の有名人で、しかも元“盟友”。溝口氏は「別れてからも家族だった。年末年始もクリスマスもお互いの誕生日も一緒にいた」と明かすなど、てんちむについて言及しているが、元カレvs夫のもめ事の渦中にいるのが、てんちむということになる。

これにYouTuberのヒカル（35）は26日の配信で、「どんだけ近い世界で恋愛してんねん……紅一点でみんなが取り合う存在みたいで、モテ過ぎる……ありとあらゆるものを持ち合わせている魔性の女」と語っている。

てんちむといえば、キッズタレントとして「天才てれびくんMAX」（NHK教育）の“てれび戦士”として、可愛らしさと機転の良さで人気に。その後、バーレスク東京でセクシーダンサーに転身、YouTuberとして活躍していたが、2020年、自身がプロデュースしたバストアップ商品の偽装広告問題が浮上。自身が豊胸手術を受けたにもかかわらず、バストアップ商品だけで胸が大きくなったかのようにアピールし、返金騒動に発展した。そんな騒動の中、支えてくれたのが溝口氏だったのかもしれない。

「子供の頃から頭が良くて、大人たちをメロメロにさせる“あざとさ”がありました。会った人が皆、彼女を特別に扱ってしまい、なぜか独占したくなるような不思議さがある。だから、近しいグループの中で順番待ちのような状況が生まれるのだと思います」（子役時代を知るテレビ関係者）

今度はてんちむの子供の父親が誰なのかに話題はおよび、サナエトークン騒動はどこへやら……令和のモテジョ確定だ。

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てんちむのインフルエンサーとしての力は絶大のようだ。関連記事【もっと読む】てんちむ“ウソ商品”に問い合わせ2万件以上でも活動再開…では、本人の“人気ぶり”について伝えている。